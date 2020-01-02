ВАКС рассмотрит дело експосадовця Института титана

“Судебное заседание состоится... в пятницу, 3 января в 09:00 по адресу: г. Киев, проспект Победы, 41, зал судебных заседаний № 3”, — говорится в сообщении.

По версии стороны обвинения, бывший чиновник Института титана нанес ущерб учреждению на сумму 10 059 190 гривен.

Напомним, дело в отношении бывшего первого заместителя генерального директора ГП “Государственный научно-исследовательский и проектный институт титана” была первой, которую САП и НАБУ направили в Антикоррупционный суд.