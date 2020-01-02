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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 10723 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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5 марта, 16:07 • 133220 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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ВАКС рассмотрит дело експосадовця Института титана

ВАКС рассмотрит дело експосадовця Института титана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 января. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению дело по обвинению бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектно института титана в нанесении ущерба учреждению на сумму 10 059 190 гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда в Facebook.

“Судебное заседание состоится... в пятницу, 3 января в 09:00 по адресу: г. Киев, проспект Победы, 41, зал судебных заседаний № 3”, — говорится в сообщении.

По версии стороны обвинения, бывший чиновник Института титана нанес ущерб учреждению на сумму 10 059 190 гривен.

Напомним, дело в отношении бывшего первого заместителя генерального директора ГП “Государственный научно-исследовательский и проектный институт титана” была первой, которую САП и НАБУ направили в Антикоррупционный суд.

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