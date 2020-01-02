ВАКС розгляне справу експосадовця Інституту титану
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду справу за обвинуваченням колишнього першого заступника генерального директора Державного науково-дослідного та проєктного інституту титану у завданні збитків установі на суму 10 059 190 гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду у Facebook.
“Судове засідання відбудеться... у п’ятницю, 3 січня о 09:00 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41, зал судових засідань № 3”, — йдеться в повідомленні.
За версією сторони обвинувачення, колишній посадовець Інституту титану завдав збитків установі на суму 10 059 190 гривень.
Нагадаємо, справа стосовно колишнього першого заступника генерального директора ДП “Державний науково-дослідний та проектний інститут титану” була першою, яку САП та НАБУ скерували до Антикорупційного суду.