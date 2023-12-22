ВАКС признал виновным в растрате средств бывшего главного инженера "Николаевоблтеплоэнерго" - САП

Высший антикоррупционный суд огласил обвинительный приговор бывшему главному инженеру ОКП "Николаевоблтеплоэнерго", который похитил средства на установлении счетчиков для населения в 2015/2016 годах. Впрочем, из-за срока давности дела от части наказания подсудимого освободили. О решении суда сообщили в Специализированной Антимонопольной Прокуратуре, передает УНН.

По приговору суда лицо признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины и назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком три года с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества. Вместе с тем, суд в соответствии с положениями п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК Украины освободил лицо от назначенного по ч. 1 ст. 366 УК Украины наказания в связи с истечением сроков давности привлечения последнего к уголовной ответственности. - сообщили в САП.

Детали

Согласно данным САП бывшему главному инженеру ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор 22 декабря 2023 года. Примечательно, что в этот день в Украине отмечают день энергетика.

Согласно материалам следователей, подсудимый будучи ответственным лицом за общее руководство по выполнению Инвестиционной программы в 2015-2016 годах во время выполнения работ по установке приборов учета тепловой энергии в жилых домах г. Николаева завладел денежными средствами указанного предприятия на общую сумму более 1,7 млн грн. "

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Приговор Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционной палате ВАКС.