Финансовые санкции против пособников рф усилили: Байден подписал указ
Президент Байден подписал указ, позволяющий ввести санкции против иностранных банков, которые способствуют транзакциям для российских военных структур или связанных с ними служб, что позволит США отрезать их от своей финансовой системы. Эти санкции могут включать ограничение счетов и блокирование имущества.
ВАКС признал виновным в растрате средств бывшего главного инженера "Николаевоблтеплоэнерго" - САП
Бывшего главного инженера "Николаевоблтеплоэнерго" приговорили к 8 годам за растрату средств, хотя часть наказания была отменена в связи со сроками давности. Преступление заключалось в хищении более 1,7 млн грн при установке счетчиков в 2015/2016 годах.
Украинские защитники записали символическое рождественское видео с напоминанием, что война продолжается
Украинские военные выпустили видеоролик с адаптированными праздничными песнями, чтобы напомнить миру о том, что война продолжается и Украине нужна поддержка мира.
В Кишиневе объявили чрезвычайную ситуацию из-за птичьего гриппа
В столице Молдовы объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки птичьего гриппа, а гражданам рекомендовано держать домашнюю птицу подальше от водоемов после того, как было найдено 65 мертвых лебедей.
Зеленский уволил Сандыгу с должности госуполномоченного АМКУ через четыре дня после назначения
Президент Зеленский уволил Максима Сандыгу с должности государственного уполномоченного и назначил его заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины через несколько дней после его первого назначения.
Нардепы разрабатывают новые механизмы вручения повесток: что известно
Народные депутаты Украины разрабатывают новые методы вручения повесток, которые позволят полиции и работодателям вручать их, в том числе в общественных местах.
Написал на доске проукраинский лозунг: руководство московской школы уволило учителя информатики
В московской школе уволили учителя информатики за то, что он написал проукраинский лозунг на доске, после чего суд оштрафовал его. Информация об учителе также была удалена со школьного сайта.
В ВС ВСУ сообщают о ракете в направлении Кривого Рога
Воздушные силы ВС Украины предупредили о ракете, направляющейся в Кривой Рог, и посоветовали гражданам оставаться в укрытиях на фоне сообщений об активности вражеской авиации в регионе.
Со следующего года Минобороны запустит круглосуточную "горячую линию" для военных и членов их семей
Минобороны планирует создать круглосуточную "горячую линию" для консультации военнослужащих и членов их семей по короткому номеру 1512.
Правительство внесло изменения, чтобы привлечь офицеров образовательной среды к усилению безопасности в школах
Правительство Украины внесло изменения в нормативно-правовые акты, которые предусматривают направление 500 сотрудников полиции охраны в школы с целью усиления безопасности детей и школьной безопасности.