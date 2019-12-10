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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 1853 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103264 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 74407 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103324 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116074 просмотра

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5 марта, 17:33 • 146452 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147322 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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ВАКС назначил к рассмотрению "янтарное дело" экс-нардепов Полякова и Розенблата

ВАКС назначил к рассмотрению "янтарное дело" экс-нардепов Полякова и Розенблата

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил подготовительное судебное заседание по так называемому "янтарному делу", фигурантами которого, среди прочих, есть бывшие народные депутаты Максим Поляков и Борислав Розенблат. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Судебное заседание назначено на 10:00, 11 декабря", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что обвиняемыми в указанном уголовном производстве есть двое бывших народных депутатов Украины 8 созыва и еще четыре человека.

Напомним, уголовное производство было открыто 28 ноября 2016 года, по факту получения неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

В октябре 2018 года обвинительный акт в "янтарном деле" было передано в суд.

В частности Полякову, который является подозреваемым по делу, инкриминируется ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Розенблат инкриминируется ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом - ред.), ч. 2 ст. 369-2 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды - ред.) УК Украины.

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