ВАКС призначив до розгляду "бурштинову справу" екснардепів Полякова і Розенблата
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив підготовче судове засідання у так званій "бурштиновій справі", фігурантами якої, серед інших, є колишні народні депутати Максим Поляков та Борислав Розенблат. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ВАКС.
"Судове засідання призначено на 10:00, 11 грудня", - йдеться у повідомленні.
Також, повідомляється, що обвинуваченими у вказаному кримінальному провадженні є двоє колишніх народних депутатів України 8 скликання та ще четверо осіб.
Нагадаємо, кримінальне провадження було відкрите 28 листопада 2016 року, за фактом одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.
У жовтні 2018 року обвинувальний акт у "бурштиновій справі" було передано до суду.
Зокрема Полякову, який є підозрюваним у справі, інкримінується ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).
Натомість, Розенблату інкримінується ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою – ред.), ч. 2 ст. 369-2 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди – ред.) КК України.