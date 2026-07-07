ВАКС отменил процессуальные обязанности для Юлии Тимошенко

Высший антикоррупционный суд отменил процессуальные обязанности для лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Такое решение суд принял во время подготовительного заседания по делу, где ее подозревают в попытке подкупа народных депутатов в обмен на голосование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию с заседания ВАКС.

Детали

Во время заседания прокурор САП Виталий Гречишкин просил продлить еще на два месяца действие обязанностей, возложенных на Тимошенко. В частности, прокурор настаивал на том, чтобы она и впредь являлась по каждому требованию детективов НАБУ и прокуроров, а также сообщала об изменении места жительства и работы.

Однако судья Олег Ткаченко принял другое решение.

Возложенные на Тимошенко Юлию Владимировну процессуальные обязанности отменить. Определение обжалованию не подлежит – объявил судья.

Тимошенко, в свою очередь, во время выступления в суде заявила, что после передачи обвинительного акта в суд она уже не имеет статуса подозреваемой.

С момента направления обвинительного акта в суд я утратила процессуальный статус подозреваемой и приобрела иной процессуальный статус, а уголовное производство перешло в стадию судебного производства. При таких обстоятельствах прекратили существование процессуальные предпосылки и временные границы действия определения следственного судьи от 7 мая, которое было вынесено исключительно на стадии досудебного расследования в отношении подозреваемого лица - отметила чиновница.

Ряд других ходатайств защиты рассмотрят на следующем заседании 22 июля.

Тимошенко подала ходатайство о передаче ее дела из ВАКС в Киевский апелляционный суд

Детали дела

По данным САП, «несмотря на разоблачение НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, обвиняемая инициировала переговоры с некоторыми народными депутатами о внедрении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований».

Как указали в САП, «речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты вперед и был рассчитан на длительный период».

«Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в некоторых случаях - относительно воздержания или неучастия в голосовании», - рассказали в САП.

В январе 2026 года руководителю депутатской фракции сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.