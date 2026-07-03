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ВАКС начал рассмотрение меры пресечения для нардепа Тищенко

Киев • УНН

 • 1880 просмотра

Высший антикоррупционный суд 3 июля начал рассмотрение ходатайства о мере пресечения для Николая Тищенко. Прокуроры зачитывают обвинение нардепу.

ВАКС начал рассмотрение меры пресечения для нардепа Тищенко
Фото: Андрей Ходьков

Высший антикоррупционный суд в пятницу, 3 июля, начал рассмотрение ходатайства об избрании народному депутату Николаю Тищенко меры пресечения. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.

Детали

Сейчас прокуроры зачитывают нардепу обвинение. Фото и видео с места событий публикует корреспондент.

Трансляция заседания суда доступна на YouTube-канале ВАКС.

Контекст

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении народному депутату в просьбе предоставить неправомерную выгоду, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.

Действия Тищенко квалифицированы по ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают лишение свободы от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним

Ранее народному депутату Николаю Тищенко сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.  

Евгений Устименко

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