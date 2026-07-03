ВАКС начал рассмотрение меры пресечения для нардепа Тищенко

Главы МИД Украины и Польши встретятся в Варшаве на фоне напряженности - СМИ

Главы МИД Украины и Польши встретятся в Варшаве на фоне напряженности - СМИ

Главы МИД Украины и Польши встретятся в Варшаве на фоне напряженности - СМИ

Главы МИД Украины и Польши встретятся в Варшаве на фоне напряженности - СМИ

В Украине освободили от проверок предприятия, пострадавшие от ударов рф

В Украине освободили от проверок предприятия, пострадавшие от ударов рф

В Украине освободили от проверок предприятия, пострадавшие от ударов рф

В Украине освободили от проверок предприятия, пострадавшие от ударов рф

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