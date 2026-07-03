ВАКС начал рассмотрение меры пресечения для нардепа Тищенко
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд 3 июля начал рассмотрение ходатайства о мере пресечения для Николая Тищенко. Прокуроры зачитывают обвинение нардепу.
Высший антикоррупционный суд в пятницу, 3 июля, начал рассмотрение ходатайства об избрании народному депутату Николаю Тищенко меры пресечения. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.
Детали
Сейчас прокуроры зачитывают нардепу обвинение. Фото и видео с места событий публикует корреспондент.
Трансляция заседания суда доступна на YouTube-канале ВАКС.
Контекст
Антикоррупционные органы сообщили о подозрении народному депутату в просьбе предоставить неправомерную выгоду, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.
Действия Тищенко квалифицированы по ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают лишение свободы от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним
Ранее народному депутату Николаю Тищенко сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.