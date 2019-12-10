ВАКС исследовал уже 10 томов по делу заместителя директора Укрхимтрансаммиака
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал уже 10 томов материалов по делу об обвинении заместителя директора УДП “Укрхимтрансаммиак” и директора частного акционерного общества в завладении средствами государственного предприятия на сумму 43,5 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.
“По результатам судебного заседания, которое состоялось 10 декабря 2019 года, исследованы 5 томов материалов. В общем уже исследовано 10 из 30 томов, приобщенных стороной обвинения”, — говорится в сообщении.
Также, следующее заседание назначено на 11 февраля 2020 года.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство в отношении должностных лиц ГП “Укрхимтрансаммиак” по факту растраты государственных средств в особо крупных размерах.