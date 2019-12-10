ВАКС дослідив вже 10 томів у справі заступника директора Укрхімтрансаміаку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд дослідив вже 10 томів матеріалів у справі про обвинувачення заступника директора УДП “Укрхімтрансаміак” та директора приватного акціонерного товариства у заволодінні коштами державного підприємства на суму 43,5 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
“За результатами судового засідання, яке відбулось 10 грудня 2019 року, досліджено 5 томів матеріалів. Загалом вже досліджено 10 із 30 томів, долучених стороною обвинувачення”, — йдеться в повідомленні.
Також, наступне засідання призначено на 11 лютого 2020 року.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України розслідує кримінальне провадження щодо службових осіб ДП “Укрхімтрансаміак” за фактом розтрати державних коштів в особливо великих розмірах.