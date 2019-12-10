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ВАКС дослідив вже 10 томів у справі заступника директора Укрхімтрансаміаку

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд дослідив вже 10 томів матеріалів у справі про обвинувачення заступника директора УДП “Укрхімтрансаміак” та директора приватного акціонерного товариства у заволодінні коштами державного підприємства на суму 43,5 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.

“За результатами судового засідання, яке відбулось 10 грудня 2019 року, досліджено 5 томів матеріалів. Загалом вже досліджено 10 із 30 томів, долучених стороною обвинувачення”, — йдеться в повідомленні.

Також, наступне засідання призначено на 11 лютого 2020 року.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України розслідує кримінальне провадження щодо службових осіб ДП “Укрхімтрансаміак” за фактом розтрати державних коштів в особливо великих розмірах.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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