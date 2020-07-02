ВАКС исследовал 32 тома доказательств по "газовому делу" Онищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал 32 тома письменных доказательств в так называемом "газовом деле" по обвинению народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко и его финансового директора Елены Павленко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"На заседании суд продолжил исследование письменных доказательств, предоставленных прокурором САП. По результатам рассмотрения коллегия судей ВАКС исследовала 7 томов материалов, а всего исследовано 32 тома", - говорится в сообщении.
Сообщается, что следующее рассмотрение по делу запланировано на 14:00 ч. 3 июля 2020 года.
Напомним, Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный акт по делу бывшего депутата Александра Онищенко, которого подозревают в организации "газовых схем".
Как ранее сообщал УНН, Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу так называемое "газовое дело" по обвинению народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко и его финансового директора.
Напомним, Немецкий суд отказал в экстрадиции Онищенко в Украину.