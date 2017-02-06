В ЖК Scandia выросли цены на квартиры
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. С сегодняшнего дня, 6 февраля, квартиры и нежилые помещения ЖК Scandia будут продавать по новым ценам, сообщает УНН со ссылкой на сайт компании.
Теперь стоимость квадратного метра стартует от 9,7 тыс. грн.
Напомним, ЖК Scandia, строительство которого ведется в Броварах, в общем предусматривает 100 жилых домов, которые будут вводиться в эксплуатацию поочередно. Первая очередь вводится в эксплуатацию уже в этом году.
На первом этапе будет построено 492 квартиры: 251 однокомнатных, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных.
На первых этажах домов, квартиры будут иметь собственную террасу, а на последних - высота потолков будет достигать 6 м, что позволит реализовать любые дизайнерские фантазии.
Все квартиры будут оснащены двухконтурными газовыми котлами, индивидуальными счетчиками воды, электроэнергии и газа, которые позволят оптимизировать коммунальные платежи.
Артезианская вода в кранах будет пригодна для питья без дополнительной очистки.
Для владельцев велосипедов, колясок и других вещей, которые необязательно и неудобно хранить в квартирах, предусмотрены места для хранения - специальные помещения на этажах.
В зависимости от дома, окна выходят или во двор, или на озеро, или на лесопарк.
ЖК Scandia строится по принципу "город в городе". Общая площадь застройки будет достигать 80 га. Кроме жилых домов, скандинавский городок будет иметь собственную масштабную инфраструктуру: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.
Более подробную информацию о ЖК Scandia можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, ул. Богунская.