В Запорожской области в результате российских ударов погибли четыре человека
Киев • УНН
В результате вражеских атак 1 июня погибли три женщины в с. Терноватое и мужчина в Пологовском районе. Также есть раненые и разрушения жилых домов.
В результате российских ударов в воскресенье, 01 июня, в Запорожской области погибли три женщины и мужчина. Об этом сообщает председатель Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в Telegram, передает УНН.
67-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Пологовский район
По его словам, по меньшей мере тремя КАБами россияне попали по селу Копани Воздвижевской громады.
"Один дом разрушен, один человек погиб", - уточнил Иван Федоров.
В 20:33 председатель Запорожской ОВА сообщил о гибели еще 3 человек.
Россияне нанесли три удара по с. Терноватое Запорожского района. Погибли три женщины - 18, 35 и 56 лет
"Взрывной волной и обломками частично разрушен магазин и рядом расположенные дома", - добавил Иван Федоров.
В 21:16 чиновник проинформировал, что медицинская помощь в результате вражеского удара понадобилась трем жителям Воздвижевской громады.
От атаки управляемыми авиабомбами пострадали 73-летняя женщина, а также 67-летний и 66-летний мужчины. Разрушены жилые дома
Напомним, за последние сутки Запорожская область подверглась более 500 обстрелам. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, есть раненые среди гражданского населения.
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