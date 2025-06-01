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В Запорожской области в результате российских ударов погибли четыре человека

Киев • УНН

 • 140 просмотра

В результате вражеских атак 1 июня погибли три женщины в с. Терноватое и мужчина в Пологовском районе. Также есть раненые и разрушения жилых домов.

В Запорожской области в результате российских ударов погибли четыре человека

В результате российских ударов в воскресенье, 01 июня, в Запорожской области погибли три женщины и мужчина. Об этом сообщает председатель Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в Telegram, передает УНН.

67-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Пологовский район

- написал чиновник в 19:25.

По его словам, по меньшей мере тремя КАБами россияне попали по селу Копани Воздвижевской громады.

"Один дом разрушен, один человек погиб", - уточнил Иван Федоров.

В 20:33 председатель Запорожской ОВА сообщил о гибели еще 3 человек.

Россияне нанесли три удара по с. Терноватое Запорожского района. Погибли три женщины - 18, 35 и 56 лет

- говорится в сообщении.

"Взрывной волной и обломками частично разрушен магазин и рядом расположенные дома", - добавил Иван Федоров.

В 21:16 чиновник проинформировал, что медицинская помощь в результате вражеского удара понадобилась трем жителям Воздвижевской громады.

От атаки управляемыми авиабомбами пострадали 73-летняя женщина, а также 67-летний и 66-летний мужчины. Разрушены жилые дома

- отметил Федоров.

Напомним, за последние сутки Запорожская область подверглась более 500 обстрелам. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, есть раненые среди гражданского населения.

ВСУ продвинулись в Запорожье, но рф пытается наступать и готовится к затяжной войне – ISW01.06.25, 10:28 • 43870 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Запорожская область
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