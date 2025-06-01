В Запорожской области в результате российских ударов погибли четыре человека

В результате российских ударов в воскресенье, 01 июня, в Запорожской области погибли три женщины и мужчина. Об этом сообщает председатель Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в Telegram, передает УНН.

67-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Пологовский район

По его словам, по меньшей мере тремя КАБами россияне попали по селу Копани Воздвижевской громады.

"Один дом разрушен, один человек погиб", - уточнил Иван Федоров.

В 20:33 председатель Запорожской ОВА сообщил о гибели еще 3 человек.

Россияне нанесли три удара по с. Терноватое Запорожского района. Погибли три женщины - 18, 35 и 56 лет