У Запорізькій області внаслідок російських ударів загинули чотири людини
Київ • УНН
В результаті ворожих атак 1 червня загинули троє жінок у с. Тернувате та чоловік у Пологівському районі. Також є поранені та руйнування житлових будинків.
Внаслідок російських ударів у неділю, 01 червня в Запорізькій області загинули три жінки та чоловік. Про це інформує голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у Telegram, передає УНН.
67-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Пологівський район
За його словами, щонайменше трьома КАБами росіяни поцілили по селу Копані Воздвижівської громади.
"Один будинок зруйновано, одна людина загинула", - уточнив Іван Федоров.
О 20:33 голова Запорізької ОВА повідомив про загибель ще 3 людей.
Росіяни нанесли три удари по с. Тернувате Запорізького району. Загинули троє жінок - 18, 35 та 56 років
"Вибуховою хвилею та уламками частково зруйнований магазин та поруч розташовані будинки", - додав Іван Федоров.
О 21:16 чиновник поінформував, що медична допомога внаслідок ворожого удару знадобилася трьом мешканцям Воздвижівськоі громади.
Від атаки керованими авіабомбами постраждали 73-річна жінка, а також 67-річний та 66-річний чоловіки. Зруйновані житлові будинки
Нагадаємо, за останню добу Запорізька область зазнала понад 500 обстрілів. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури, є поранені серед цивільного населення.
ЗСУ просунулись на Запоріжжі, але рф намагається наступати і готується до затяжної війни – ISW01.06.25, 10:28 • 43890 переглядiв