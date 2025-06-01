У Запорізькій області внаслідок російських ударів загинули чотири людини

Внаслідок російських ударів у неділю, 01 червня в Запорізькій області загинули три жінки та чоловік. Про це інформує голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у Telegram, передає УНН.

За його словами, щонайменше трьома КАБами росіяни поцілили по селу Копані Воздвижівської громади.

"Один будинок зруйновано, одна людина загинула", - уточнив Іван Федоров.

О 20:33 голова Запорізької ОВА повідомив про загибель ще 3 людей.

Росіяни нанесли три удари по с. Тернувате Запорізького району. Загинули троє жінок - 18, 35 та 56 років