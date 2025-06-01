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Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня
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У Запорізькій області внаслідок російських ударів загинули чотири людини

Київ • УНН

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В результаті ворожих атак 1 червня загинули троє жінок у с. Тернувате та чоловік у Пологівському районі. Також є поранені та руйнування житлових будинків.

У Запорізькій області внаслідок російських ударів загинули чотири людини

Внаслідок російських ударів у неділю, 01 червня в Запорізькій області загинули три жінки та чоловік. Про це інформує голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у Telegram, передає УНН.

67-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Пологівський район

- написав чиновник о 19:25.

За його словами, щонайменше трьома КАБами росіяни поцілили по селу Копані Воздвижівської громади.

"Один будинок зруйновано, одна людина загинула", - уточнив Іван Федоров.

О 20:33 голова Запорізької ОВА повідомив про загибель ще 3 людей.

Росіяни нанесли три удари по с. Тернувате Запорізького району. Загинули троє жінок - 18, 35 та 56 років

- йдеться у повідомленні.

"Вибуховою хвилею та уламками частково зруйнований магазин та поруч розташовані будинки", - додав Іван Федоров.

О 21:16 чиновник поінформував, що медична допомога внаслідок ворожого удару знадобилася трьом мешканцям Воздвижівськоі громади.

Від атаки керованими авіабомбами постраждали 73-річна жінка, а також 67-річний та 66-річний чоловіки. Зруйновані житлові будинки

- зазначив Федоров.

Нагадаємо, за останню добу Запорізька область зазнала понад 500 обстрілів. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури, є поранені серед цивільного населення.

ЗСУ просунулись на Запоріжжі, але рф намагається наступати і готується до затяжної війни – ISW01.06.25, 10:28 • 43890 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Запорізька область
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