В Запорожье продлили на один час продолжительность комендантского часа
Киев • УНН
В Запорожской области продлен комендантский час, который теперь начинается в 23:00 вместо полуночи и продолжается до 5:00 утра.
Совет обороны Запорожской области продлил продолжительность комендантского часа с 23.00 до 05.00 часов, сообщил председатель ЗОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Детали
Как сообщил Юрий Малашко, Совет обороны Запорожской области принял решение об изменении комендантского часа.
С сегодняшнего дня: на территории Запорожского района ограничения действуют с 23:00 до 5:00, а на подконтрольной территории Васильевского и Пологовского районов с 21:00 до 5:00.
Дополнение
Ранее на территории Запорожского района ограничения действовали с 00:00 до 5:00.
Напомним
В Киеве с 25-го сентября действуют пропуска нового формата на авто для передвижения по городу во время комендантского часа.
В Запорожье продлили на один час продолжительность комендантского часа
В Запорожской области продлен комендантский час, который теперь начинается в 23:00 вместо полуночи и продолжается до 5:00 утра.
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