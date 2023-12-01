В Запорожье продлили на один час продолжительность комендантского часа

Совет обороны Запорожской области продлил продолжительность комендантского часа с 23.00 до 05.00 часов, сообщил председатель ЗОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Юрий Малашко, Совет обороны Запорожской области принял решение об изменении комендантского часа.

С сегодняшнего дня: на территории Запорожского района ограничения действуют с 23:00 до 5:00, а на подконтрольной территории Васильевского и Пологовского районов с 21:00 до 5:00.

Дополнение

Ранее на территории Запорожского района ограничения действовали с 00:00 до 5:00.

Напомним

В Киеве с 25-го сентября действуют пропуска нового формата на авто для передвижения по городу во время комендантского часа.