В заложниках у ХАМАС остаются 137 человек - СМИ

По данным Израильского координационного центра по делам пропавших без вести и похищенных лиц, в секторе Газа до сих пор остаются 137 заложников, в том числе одиннадцать иностранцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tagesschau и Times of Israel.

Детали

Среди тех людей, кто все еще находится в плену после окончания перемирия в пятницу 1 декабря, указано 115 мужчин, 20 женщин и двое детей. Об этом сообщили в израильском координационном центре. Информацию также подтвердил представитель правительства Эйлон Леви, - по словам чиновника, десяти заложникам 75 лет и более; большинство, или 126, являются израильтянами, кроме того 11 - иностранные граждане, среди которых восемь человек из Таиланда.

Среди похищенных лиц Леви называет самого младшего заложника, 10-месячного Кфира Бибаса, его 4-летнего брата Ариэля и их мать Шири. Военные заявили, что расследуют заявление ХАМАС о том, что мальчики и их мать были убиты.

Ранее стало известно, что в рамках соглашения ХАМАС освободил более 100 заложников. В свою очередь Израиль освободил из тюрем 240 палестинских заключенных.

Напомним

Израиль возобновил военные операции против Хамаса в секторе Газа, заявив, что Хамас нарушил перемирие, не освободив всех женщин-заложниц и запустив ракеты по Израилю.

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