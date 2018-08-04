В ЮНЕСКО осудили нападение на российских журналистов в ЦАР

“Я осуждаю это ужасающее нападение, унесшее жизни журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Я призываю национальные власти приложить все усилия для расследования обстоятельств этого шокирующего нападения и привлечения его виновников к ответственности. Для общества в целом важно, чтобы журналисты могли выполнять свою миссию по информированию общественности, не опасаясь за свою жизнь”, — заявила Азуле.

Напомним, Организация объединенных наций (ООН) окажет поддержку власти Центральноафриканской республики в расследовании гибели трех российских журналистов. Однако ООН не обладает информацией о том, в каком качестве трое погибших находились в ЦАР.