В ЮНЕСКО засудили напад на російських журналістів в ЦАР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азула засудила вбивство російських журналістів Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченка в Центральноафриканській республіці. Про це повідомляє прес-служба ЮНЕСКО, передає УНН.
"Я засуджую цей страхітливий напад, який забрав життя журналістів Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченка. Я закликаю національні влади докласти всіх зусиль для розслідування обставин цього шокуючого нападу і залучення його винуватців до відповідальності. Для суспільства в цілому важливо, щоб журналісти могли виконувати свою місію з інформування громадськості, не побоюючись за своє життя", - заявила Азула.
Нагадаємо, Організація об'єднаних націй (ООН) надасть підтримку владі Центральноафриканської республіки в розслідуванні загибелі трьох російських журналістів. Однак ООН не володіє інформацією про те, в якій якості троє загиблих знаходилися в ЦАР.