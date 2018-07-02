В Евросоюзе назвали четыре основные темы саммита Украина-ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Европейский Союз обнародовал повестку дня саммита Украина-ЕС на высшем уровне, который состоится 9 июля в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на сайт блока.
Как сообщают в ЕС, основными темами для саммита Украина-ЕС будут:
• приоритеты и выполнения Соглашения об ассоциации и ее зоны свободной торговли;
• выполнение минских соглашений;
• незаконная аннексия Крыма и Севастополя;
• региональные вопросы.
Сообщается, что ЕС на саммите будут представлять глава Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии президент Жан-Клод Юнкер.
Отмечается также, что последний саммит Украина-ЕС состоялся в Киеве 12-13 июля 2017 года.
Как сообщал УНН, по словам народного депутата Украины Ирины Геращенко, на саммите Украина-ЕС будут обсуждаться вопросы продолжения санкций против Российской Федерации за невыполнение минских соглашений.