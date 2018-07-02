В Євросоюзі назвали чотири основні теми саміту Україна-ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Європейський Союз оприлюднив порядок денний саміту Україна-ЄС на найвищому рівні, який відбудеться 9 липня в Брюсселі, передає УНН з посиланням на сайт блоку.
Як повідомляють в ЄС, основними темами для саміту Україна-ЄС будуть:
• пріоритети та виконання Угоди про Асоціацію та її зони вільної торгівлі;
• виконання мінських угод;
• незаконна анексія Криму та Севастополя;
• регіональні питання.
Повідомляється, що ЄС на саміті представлятимуть глава Європейської ради Дональд Туск і глава Єврокомісії президент Жан-Клод Юнкер.
Зазначається також, що останній саміт Україна-ЄС відбувся у Києві 12-13 липня 2017 року.
Як повідомляв УНН, за словами народного депутата України Ірини Геращенко, на саміті Україна-ЄС будуть обговорені питання продовження санкцій проти Російської Федерації за невиконання мінських угод.