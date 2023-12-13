В ЕСПЧ состоялись устные слушания по делу "Украина против россии" по Крыму

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
  •  104157 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
  •  122211 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
  •  119641 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
  •  114369 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Эксклюзив
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф
  •  112295 просмотра

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
  •  115550 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
  •  120767 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Эксклюзив
Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист
  •  113016 просмотра

Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист

Эксклюзив
Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева
12 декабря  •  125101 просмотра

Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева

Эксклюзив
Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители
12 декабря  •  137337 просмотра

Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент
12 декабря  •  134210 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент

Эксклюзив
Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК
12 декабря  •  123954 просмотра

Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК

Эксклюзив
Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам
12 декабря  •  143323 просмотра

Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам

Эксклюзив
Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства
12 декабря  •  166214 просмотра

Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства

Эксклюзив
Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников
12 декабря  •  132387 просмотра

Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Европарламент призывает к открытию переговоров о вступлении с Украиной, критикует позицию Орбана

Европарламент призывает к открытию переговоров о вступлении с Украиной, критикует позицию Орбана

  •  121343 просмотра
Коммунальный феодализм и коррупционные схемы: для чего в Виннице соратник Гройсмана передал своему сыну "в наследство" водоканал

Коммунальный феодализм и коррупционные схемы: для чего в Виннице соратник Гройсмана передал своему сыну "в наследство" водоканал

  •  166887 просмотра
Атака рф в Одесской области: двое раненых, повреждено предприятие и автомобили

Атака рф в Одесской области: двое раненых, повреждено предприятие и автомобили

  •  105998 просмотра
Армия рф пыталась атаковать объект критической инфраструктуры в Киеве- Ермак

Армия рф пыталась атаковать объект критической инфраструктуры в Киеве- Ермак

  •  103857 просмотра
НАТО будет будущим Украины, после ее победы в войне - Байден

НАТО будет будущим Украины, после ее победы в войне - Байден

  •  103200 просмотра
"Ответ на все это будет": Зеленский отреагировал на ракетную атаку рф на Киев

"Ответ на все это будет": Зеленский отреагировал на ракетную атаку рф на Киев

  •  101891 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-yespch-sostoyalis-ustnie-slushaniya-po-delu-ukraina-protiv-rossii-po-krimu

В ЕСПЧ состоялись устные слушания по делу "Украина против россии" по Крыму

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 19:35  •  10559 просмотра

Read in English

Сейчас ожидается решение ЕСПЧ по сути заявленных жалоб по Крыму, а также решение о приемлемости и сути дела по политическим заключенным

В Европейском суде по правам человека состоялись устные слушания по существу межгосударственного дела "Украина против России" по Крыму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минюст.

"Сегодня, 13 декабря 2023 года, в помещении Европейского суда по правам человека в г. Страсбург состоялись устные слушания по приемлемости и сути межгосударственного дела "Украина против россии" по №№ 20958/14 и 38334/18", - говорится в сообщении.

Сообщается, что делегацией Украины во главе с заместителем Министра юстиции Украины Ириной Мудрой и Уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека Маргаритой Сокоренко вместе с Беном Эмерсоном KC представлена позиция Правительства Украины по указанному делу и предоставлена исчерпывающая информация на вопросы судей ЕСПЧ во время устных слушаний.

Во время устных слушаний заместитель Министра юстиции Украины Ирина Мудрая заявила: "россия несет ответственность перед этим Судом за нарушения прав человека, совершенные ее собственными силами, а также за нарушения, совершенные ее местными подчиненными, начиная со дня государственного переворота. Она несет ответственность не только за акты физического насилия, которые произошли в течение нескольких недель после государственного переворота, но и за кампанию политических репрессий, которую впоследствии ввел ее марионеточный режим в Крыму".

Она подчеркнула, что широко распространенные и систематические нарушения прав человека, совершенные россией и ее ставленниками в Крыму, изначально были направлены против этнических и религиозных меньшинств, проукраинских активистов и журналистов, военнослужащих украинских вооруженных сил, и все те лица, группы и организации, которые выступали против российской оккупации или, как считалось, выступают против российской оккупации.

"С начала оккупации Крыма в 2014 году, год за годом, ситуация с соблюдением прав человека на оккупированной территории Крыма ухудшается. Пострадавшие от действий оккупационных властей не могут защитить свои нарушенные права и получить компенсацию в результате незаконных и варварских действий российских оккупантов. Более того, россия отказывается сотрудничать с любой стороной по расследованию фактов нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины, что значительно усугубляет и без того неутешительную ситуацию с их соблюдением", - сказала уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко во время устных слушаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕСПЧ назначил дату слушаний по крымскому делу против россии

Она отметила, что принимая во внимание заявления и доказательства, предоставленные Украиной за последние 9 лет, включая сегодняшние заявления во время устных слушаний, правительство Украины просит ЕСПЧ признать россию ответственной за нарушения прав человека, гарантированных Конвенцией, которые рассматриваются в этом межгосударственном деле.

"Сейчас ожидается решение ЕСПЧ по существу заявленных жалоб по Крыму, а также решение о приемлемости и сути дела в отношении политических заключенных", - говорится в сообщении.

Дополнение

Дело "Украина против россии (относительно Крыма)" по заявлениям № 20958/14 и № 38334/18 касается нарушений россией на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь таких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод: 2 (Право на жизнь), 3 (Запрет пыток), 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (Право на справедливый суд), 8 (Право на уважение частной и семейной жизни), 9 (Свобода мысли, совести и религии), 10 (Свобода выражения мнений), 11 (Свобода собраний и объединения), 14 (Запрет дискриминации) в сочетании со статьями 3, 8, 9, 10, 11 Конвенции и статьи 1 (Защита права собственности) Первого протокола к Конвенции, статьи 2 (Свобода передвижения) Протокола № 4 к Конвенции.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
В ЄСПЛ відбулися усні слухання у справі "Україна проти росії" щодо Криму
ECHR holds oral hearings in Ukraine v. Russia case on Crimea
Новости по теме

В ЕСПЧ состоялись устные слушания по делу "Украина против россии" по Крыму

Сейчас ожидается решение ЕСПЧ по сути заявленных жалоб по Крыму, а также решение о приемлемости и сути дела по политическим заключенным.

Политика •   •  10559 просмотра
В ЕСПЧ состоялись устные слушания по делу "Украина против россии" по Крыму

Хакеры пробили защиту "Киевстар" через учетную запись кого-то из сотрудников

По словам Комарова, вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, которые условно наводят российские ракеты или отдают свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры.

Технологии •   •  12322 просмотра
Хакеры пробили защиту "Киевстар" через учетную запись кого-то из сотрудников

Новый глава МИД Польши провел разговор с Кулебой: речь шла об интеграции Украины в ЕС

Сикорский заверил, что Польша будет активно работать на саммите, чтобы обеспечить принятие необходимых решений, в частности относительно открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Политика •   •  15934 просмотра
Новый глава МИД Польши провел разговор с Кулебой: речь шла об интеграции Украины в ЕС

Взрывы прогремели в Одессе - СМИ

В Одессе прогремели взрывы. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях.

Война •   •  26691 просмотра
Взрывы прогремели в Одессе - СМИ

Работу Конгресса США продлили еще на неделю - нардеп Устинова

Конгресс США отложил свои каникулы, продолжив работу до 21 декабря для возможного достижения соглашения, причем есть признаки того, что демократы, в частности сенатор Шумер, могут пойти на уступки. Президент Байден также обсудил двухпартийные усилия по иммиграционной реформе.

Политика •   •  28849 просмотра
Работу Конгресса США продлили еще на неделю - нардеп Устинова

россияне используют украинских военнопленных как "живой щит" во время наступления

российские оккупанты идут штурмовать украинские позиции, прикрываясь при этом пленными бойцами ВСУ.

Война •   •  29552 просмотра
россияне используют украинских военнопленных как "живой щит" во время наступления

Группа вражеских дронов движется в направлении Одессы - Воздушные силы

Военно-воздушные силы предупредили о беспилотниках, направляющихся в Одессу, и призвали жителей города идти в укрытие.

Война •   •  28351 просмотра
Группа вражеских дронов движется в направлении Одессы - Воздушные силы

Favbet присоединился к Операции "Единство-2. Новогодний салют" и внес 10 млн грн на закупку FPV-дронов

Общая цель сбора - 220 млн грн на FPV-дроны с боеприпасами для Вооруженных Сил Украины. 3000 FPV-дронов с тепловизорами и 2000 с дневными камерами приобретут за рубежом и укомплектуют кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми частями украинского производства.

Общество •   •  24433 просмотра
Favbet присоединился к Операции "Единство-2. Новогодний салют" и внес 10 млн грн на закупку FPV-дронов

Зеленский и спикер парламента Норвегии обсудили потребности украинских военных

Зеленский обсудил военные нужды и обеспечение бомбоубежищ для школ со спикером норвежского парламента и лидерами партий, поблагодарив их за постоянную поддержку.

Политика •   •  24365 просмотра
Зеленский и спикер парламента Норвегии обсудили потребности украинских военных

Украинские ученые обнаружили причину локального таяния ледников в Антарктиде

Украинские исследователи предполагают, что горячее атмосферное ядро, вызванное наложением теплых воздушных потоков, может ускорять таяние ледников в Антарктиде. Это открытие было сделано в рамках проекта PolarRES, финансируемого ЕС.

УНН Lite •   •  21198 просмотра
Украинские ученые обнаружили причину локального таяния ледников в Антарктиде