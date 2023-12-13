В ЕСПЧ состоялись устные слушания по делу "Украина против россии" по Крыму

В Европейском суде по правам человека состоялись устные слушания по существу межгосударственного дела "Украина против России" по Крыму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минюст.

"Сегодня, 13 декабря 2023 года, в помещении Европейского суда по правам человека в г. Страсбург состоялись устные слушания по приемлемости и сути межгосударственного дела "Украина против россии" по №№ 20958/14 и 38334/18", - говорится в сообщении.

Сообщается, что делегацией Украины во главе с заместителем Министра юстиции Украины Ириной Мудрой и Уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека Маргаритой Сокоренко вместе с Беном Эмерсоном KC представлена позиция Правительства Украины по указанному делу и предоставлена исчерпывающая информация на вопросы судей ЕСПЧ во время устных слушаний.

Во время устных слушаний заместитель Министра юстиции Украины Ирина Мудрая заявила: "россия несет ответственность перед этим Судом за нарушения прав человека, совершенные ее собственными силами, а также за нарушения, совершенные ее местными подчиненными, начиная со дня государственного переворота. Она несет ответственность не только за акты физического насилия, которые произошли в течение нескольких недель после государственного переворота, но и за кампанию политических репрессий, которую впоследствии ввел ее марионеточный режим в Крыму".

Она подчеркнула, что широко распространенные и систематические нарушения прав человека, совершенные россией и ее ставленниками в Крыму, изначально были направлены против этнических и религиозных меньшинств, проукраинских активистов и журналистов, военнослужащих украинских вооруженных сил, и все те лица, группы и организации, которые выступали против российской оккупации или, как считалось, выступают против российской оккупации.

"С начала оккупации Крыма в 2014 году, год за годом, ситуация с соблюдением прав человека на оккупированной территории Крыма ухудшается. Пострадавшие от действий оккупационных властей не могут защитить свои нарушенные права и получить компенсацию в результате незаконных и варварских действий российских оккупантов. Более того, россия отказывается сотрудничать с любой стороной по расследованию фактов нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины, что значительно усугубляет и без того неутешительную ситуацию с их соблюдением", - сказала уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко во время устных слушаний.

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Она отметила, что принимая во внимание заявления и доказательства, предоставленные Украиной за последние 9 лет, включая сегодняшние заявления во время устных слушаний, правительство Украины просит ЕСПЧ признать россию ответственной за нарушения прав человека, гарантированных Конвенцией, которые рассматриваются в этом межгосударственном деле.

"Сейчас ожидается решение ЕСПЧ по существу заявленных жалоб по Крыму, а также решение о приемлемости и сути дела в отношении политических заключенных", - говорится в сообщении.

Дополнение

Дело "Украина против россии (относительно Крыма)" по заявлениям № 20958/14 и № 38334/18 касается нарушений россией на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь таких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод: 2 (Право на жизнь), 3 (Запрет пыток), 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (Право на справедливый суд), 8 (Право на уважение частной и семейной жизни), 9 (Свобода мысли, совести и религии), 10 (Свобода выражения мнений), 11 (Свобода собраний и объединения), 14 (Запрет дискриминации) в сочетании со статьями 3, 8, 9, 10, 11 Конвенции и статьи 1 (Защита права собственности) Первого протокола к Конвенции, статьи 2 (Свобода передвижения) Протокола № 4 к Конвенции.