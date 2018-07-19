В ЕС обеспокоены из-за шпионского скандала в ОБСЕ

"ЕС обеспокоен из-за вероятного нарушения безопасности СММ ОБСЕ, указанного в заявлении СММ от 16 июля, и надеется, что будет проведено тщательное расследование", - заявили в представительстве.



Как сообщал УНН, в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявили, что проведут внутреннее расследование из-за подозрений относительно утечки данных СММ к российской ФСБ.



Напомним, в своем репортаже немецкой программы ARD "Fakt" сообщалось о возможной утечке внутренних документов миссии наблюдателей в Украине в российскую разведку ФСБ.



В отчете от 16 июля ОБСЕ сообщает, что организация осведомлена о репортаже немецкой программы, но без надлежащей верификации комментировать или делать предположения не будет.



