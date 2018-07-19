В ЕС обеспокоены из-за шпионского скандала в ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В Европейском Союзе надеются на проведение тщательного расследования относительно подозрения в утечке данных Специальной мониторинговой миссии СММ по Украине к российской ФСБ. Об этом заявили в представительстве ЕС при ОБСЕ, передает УНН.
"ЕС обеспокоен из-за вероятного нарушения безопасности СММ ОБСЕ, указанного в заявлении СММ от 16 июля, и надеется, что будет проведено тщательное расследование", - заявили в представительстве.
Как сообщал УНН, в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявили, что проведут внутреннее расследование из-за подозрений относительно утечки данных СММ к российской ФСБ.
Напомним, в своем репортаже немецкой программы ARD "Fakt" сообщалось о возможной утечке внутренних документов миссии наблюдателей в Украине в российскую разведку ФСБ.
В отчете от 16 июля ОБСЕ сообщает, что организация осведомлена о репортаже немецкой программы, но без надлежащей верификации комментировать или делать предположения не будет.