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В ЄС стурбовані через шпигунський скандал в ОБСЄ

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КИЇВ. 19 липня. УНН. У Європейському Союзі сподіваються на проведення ретельного розслідування щодо підозри про витік даних Спеціальної моніторингової місії СММ по Україні до російської ФСБ. Про це заявили у представництві ЄС при ОБСЄ, передає УНН.

"ЄС стурбований через ймовірне порушення безпеки СММ ОБСЄ, зазначене у заяві СММ від 16 липня, і сподівається, що буде проведено ретельне розслідування", - заявили в представництві.

Як повідомляв УНН, у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні заявили, що проведуть внутрішнє розслідування через підозри про витік даних СММ до російської ФСБ.

Нагадаємо, у власному репортажі німецької програми ARD "Fakt" повідомлялось про ймовірний витік внутрішніх документів місії спостерігачів в Україні до російської розвідки ФСБ.

У звіті від 16 липня ОБСЄ повідомляє, що організація обізнана щодо репортажу німецької програми, але без належної верифікації коментувати або робити припущення не буде.

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