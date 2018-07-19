В ЄС стурбовані через шпигунський скандал в ОБСЄ

"ЄС стурбований через ймовірне порушення безпеки СММ ОБСЄ, зазначене у заяві СММ від 16 липня, і сподівається, що буде проведено ретельне розслідування", - заявили в представництві.



Як повідомляв УНН, у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні заявили, що проведуть внутрішнє розслідування через підозри про витік даних СММ до російської ФСБ.



Нагадаємо, у власному репортажі німецької програми ARD "Fakt" повідомлялось про ймовірний витік внутрішніх документів місії спостерігачів в Україні до російської розвідки ФСБ.



У звіті від 16 липня ОБСЄ повідомляє, що організація обізнана щодо репортажу німецької програми, але без належної верифікації коментувати або робити припущення не буде.



