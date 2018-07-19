В ЄС стурбовані через шпигунський скандал в ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У Європейському Союзі сподіваються на проведення ретельного розслідування щодо підозри про витік даних Спеціальної моніторингової місії СММ по Україні до російської ФСБ. Про це заявили у представництві ЄС при ОБСЄ, передає УНН.
"ЄС стурбований через ймовірне порушення безпеки СММ ОБСЄ, зазначене у заяві СММ від 16 липня, і сподівається, що буде проведено ретельне розслідування", - заявили в представництві.
Як повідомляв УНН, у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні заявили, що проведуть внутрішнє розслідування через підозри про витік даних СММ до російської ФСБ.
Нагадаємо, у власному репортажі німецької програми ARD "Fakt" повідомлялось про ймовірний витік внутрішніх документів місії спостерігачів в Україні до російської розвідки ФСБ.
У звіті від 16 липня ОБСЄ повідомляє, що організація обізнана щодо репортажу німецької програми, але без належної верифікації коментувати або робити припущення не буде.