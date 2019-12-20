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В ЕС рассказали о новом соглашении между Украиной и РФ по газу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Соглашение, достигнутое накануне в Берлине между Украиной и Россией относительно транзита газа, содержит объёмы поставок, длительность транзита газа, тарифы и вопрос о разрешении арбитражных и судебных споров между Россией и Украиной. Европейская комиссия надеется, что оно будет одобрено в кратчайшие сроки. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим МакФи во время сегодняшнего брифинга в Брюсселе, передаёт кореспондент УНН.

"Как вы знаете, вчера вечером вице-президент (Еврокомиссии - ред.) Шефчович объявил о принципиальном соглашении о продолжении транзита газа через территорию Украины в ЕС. Это повторили и министры из России и Украины, которые возглавляли делегации во время переговоров. Как сказал вице-президент Шефчович в заявлении для прессы накануне, мы верим, что это очень хорошая и позитивная новость для Европы и наших партнеров по этим переговорам. Соглашение, достигнутое вчера, имеет ключевые договоренности, необходимые для продолжения транспортировки российского газа через Украину в Европу по состоянию на 1 января 2020 года", - сказал МакФи.

По словам спикера, тепер это соглашение должно быть утверджено на политическом уровне в Украине и России.

"Комиссия ожидает, что оно будет одобрено и подписано как можно скорее", - добавил он.

Он не смог в то же время ответить на вопрос, почему переговоры сменили локацию на Минск. Также МакФи не уточнил, какой период времени предусматривает новое соглашение.

"Не могу дать конкретный ответ по времени, но что я могу сказать, это то что вчерашнее соглашение охватывает объёмы, длительность транзита газа, тарифы и вопрос разрешения всех арбитражных и судебных исков между Россией и Украиной", - заявил он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Россия предложила выплатить Украине около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, чтобы прекратить судебное разбирательство.

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