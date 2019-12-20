В ЄС розповіли про нову угоду між Україною і РФ щодо газу

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Угода, досягнута напередодні в Берліні між Україною і Росією щодо транзиту газу, містить обсяги поставок, тривалість транзиту газу, тарифи і питання про дозвіл арбітражних і судових суперечок між Росією і Україною. Європейська комісія сподівається, що воно буде схвалене в найкоротші терміни. Про це заявив представник Єврокомісії Тім МакФі під час сьогоднішнього брифінгу в Брюсселі, передає кореспондент УНН.