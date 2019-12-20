В ЄС розповіли про нову угоду між Україною і РФ щодо газу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Угода, досягнута напередодні в Берліні між Україною і Росією щодо транзиту газу, містить обсяги поставок, тривалість транзиту газу, тарифи і питання про дозвіл арбітражних і судових суперечок між Росією і Україною. Європейська комісія сподівається, що воно буде схвалене в найкоротші терміни. Про це заявив представник Єврокомісії Тім МакФі під час сьогоднішнього брифінгу в Брюсселі, передає кореспондент УНН.
"Як ви знаєте, вчора ввечері віцепрезидент (Єврокомісії - ред.) Марош Шефчович оголосив про принципову угоду про продовження транзиту газу через територію України в ЄС. Це повторили і міністри з Росії та України, які очолювали делегації під час переговорів. Як сказав віцепрезидент Марош Шефчович в заяві для преси напередодні, ми віримо, що це дуже хороша і позитивна новина для Європи і наших партнерів по цих переговорах. Угода, досягнута вчора, має ключові домовленості, необхідні для продовження транспортування російського газу через Україну в Європу за станом на 1 січня 2020 року", - сказав МакФі.
За словами спікера, тепер ця угода повинна бути затвердженою на політичному рівні в Україні та Росії.
"Комісія очікує, що вона буде схвалена і підписана якомога швидше", - додав він.
Він не зміг в той же час відповісти на питання, чому переговори змінили локацію на Мінськ. Також МакФі не уточнив, який період часу передбачає нову угоду.
"Не можу дати конкретну відповідь по часу, але що я можу сказати, це те що вчорашня угода охоплює обсяги, тривалість транзиту газу, тарифи і питання вирішення всіх арбітражних і судових позовів між Росією і Україною", - заявив він.
Раніше агентство Reuters із посиланням на джерело повідомило, що Росія запропонувала виплатити Україні близько 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, щоб припинити судовий розгляд.