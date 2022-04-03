В ЕС сообщили о новых санкциях против россии

Детали

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад введет новые санкции против россии в ближайшие несколько дней. Он также подчеркнул, что Запад продолжит поставлять Украине оружие, чтобы она могла противостоять русским войскам.

Новый санкционный пакет предусматривает введение более жестких санкций на фоне новых доказательств зверских расправ русских солдат с мирными жителями городов, которые были освобождены войсками ВСУ.

Цитата

"Президент россии владимир путин и его сторонники почувствуют последствия своих действий. Мы будем продолжать предоставлять Украине оружие, чтобы страна могла защититься от российского вторжения. В субботу сотни тел мирных жителей были найдены в городе Буча через несколько часов после того, как российские солдаты вышли из этого района", - говорится в заявлении Шольца.

Канцлер Германии добавил, что министерство обороны россии отрицало убийство мирных жителей, заявив, что фотографии и видео трупов, разбросанных по улицам, является "еще одной продукцией киевского режима для западных СМИ".

"За время, когда этот населенный пункт находился под контролем российских вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал от насильственных действий", - говорится в сообщении министерства россии.

Напомним

Генсек ООН призвал начать независимое расследование в отношении убитых в Буче мирных жителей.