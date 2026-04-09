В ЕС обеспокоены возможными контактами Будапешта с москвой – требуют объяснений
Киев • УНН
ЕС обеспокоен записями разговоров Сийярто и лаврова относительно блокирования евроинтеграции Украины. Правительство Венгрии должно срочно предоставить объяснения своим действиям.
В Европейском Союзе выразили обеспокоенность информацией о возможной координации действий венгерских властей с россией по блокированию евроинтеграции Украины. Об этом во время брифинга Еврокомиссии заявила пресс-секретарь по вопросам внешней политики Паула Пиньо, передает УНН.
Речь идет об обнародованных записях разговоров между министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и главой МИД рф сергеем лавровым. По данным журналистских расследований, венгерская сторона могла согласовывать с москвой свои действия в отношении Украины.
В Еврокомиссии подчеркнули, что такие сообщения вызывают серьезную обеспокоенность на уровне всего Союза.
"Эти разоблачения свидетельствуют о тревожной возможности того, что правительство государства-члена может координировать свои действия с Россией, фактически работая против безопасности и интересов ЕС и его граждан", – заявила Пиньо.
Она подчеркнула, что в такой ситуации соответствующее государство должно срочно предоставить объяснения.
"Это чрезвычайно серьезно, и правительство этой страны должно как можно скорее объяснить свои действия", – добавила пресс-секретарь.
В Еврокомиссии также сообщили, что этот вопрос будет вынесен на уровень лидеров Европейского Союза для дальнейшего обсуждения.
