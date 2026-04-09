В ЕС обеспокоены возможными контактами Будапешта с москвой – требуют объяснений

7832 просмотра
Есть ли угроза ударов FPV-дронами по тыловым городам Украины – военный эксперт оценил риски
15895 просмотра
Нарушение врачебной тайны: врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, раскрыл детали лечения своего умершего пациентаPhoto
15297 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,9%. Больше всего подорожали топливо, одежда, обувь и яйцаPhoto
9 апреля, 10:46 • 14786 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины до 1,2%
9 апреля, 09:06 • 17280 просмотра
Рада разрешила подтверждать стаж для пенсии без трудовой книжки
9 апреля, 07:49 • 17892 просмотра
Зеленский готов встретиться с путиным и рассказал об отношениях с Трампом
8 апреля, 13:48 • 31312 просмотра
Новые мины "Пряник" в Херсоне – как россия готовится покрывать города Украины взрывчаткой
8 апреля, 12:51 • 62085 просмотра
Каре в переломные периоды жизни: помогает ли изменение внешности пережить кризис
8 апреля, 11:55 • 43093 просмотра
Украина ждет посланников Трампа - в МИД заявили об открытости к визиту и продолжению работы над гарантиями безопасности с США
8 апреля, 09:00 • 44047 просмотра
Цены на топливо должны снизиться на фоне подешевения нефти, с запасами стабильно - Премьер
Популярные новости
Ослабление санкций США не помогло россии нарастить отгрузку нефти - разведка9 апреля, 07:53 • 7220 просмотра
Куда пойти в Хмельницком – топ-7 мест для прогулок и отдыхаPhoto9 апреля, 10:07 • 23614 просмотра
В Украине фиксируют первое снижение цен на дизель – где горючее стало дешевле9 апреля, 10:33 • 11339 просмотра
Порошенко задекларировал почти 53 миллиона выплат от пророссийского правительства Орбана и вывел в Венгрию еще около 15 миллионовPhoto9 апреля, 11:03 • 19154 просмотра
Как очистить кэш в Viber на телефоне: инструкция для Android и iPhone13:07 • 12904 просмотра
публикации
Когда высаживать рассаду в грунт: сроки для помидоров, огурцов, перца и капусты16:49 • 762 просмотра
Как очистить кэш в Viber на телефоне: инструкция для Android и iPhone13:07 • 12914 просмотра
Куда пойти в Хмельницком – топ-7 мест для прогулок и отдыхаPhoto9 апреля, 10:07 • 23624 просмотра
Как отключить безопасный режим на телефоне: инструкция для Android и iPhonePhoto8 апреля, 16:36 • 34197 просмотра
ЕС внедряет новую систему пересечения границы — что изменится для украинцев и что нужно знать8 апреля, 14:21 • 44655 просмотра
Куда пойти в Хмельницком – топ-7 мест для прогулок и отдыхаPhoto9 апреля, 10:07 • 23619 просмотра
Зендея и Сидни Суини поразили контрастными платьями на премьере нового сезона "Эйфории"Video8 апреля, 08:35 • 24045 просмотра
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless7 апреля, 17:09 • 28140 просмотра
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 35169 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 37421 просмотра
В ЕС обеспокоены возможными контактами Будапешта с москвой – требуют объяснений

Киев • УНН

 • 956 просмотра

ЕС обеспокоен записями разговоров Сийярто и лаврова относительно блокирования евроинтеграции Украины. Правительство Венгрии должно срочно предоставить объяснения своим действиям.

В Европейском Союзе выразили обеспокоенность информацией о возможной координации действий венгерских властей с россией по блокированию евроинтеграции Украины. Об этом во время брифинга Еврокомиссии заявила пресс-секретарь по вопросам внешней политики Паула Пиньо, передает УНН

Речь идет об обнародованных записях разговоров между министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и главой МИД рф сергеем лавровым. По данным журналистских расследований, венгерская сторона могла согласовывать с москвой свои действия в отношении Украины.

В Еврокомиссии подчеркнули, что такие сообщения вызывают серьезную обеспокоенность на уровне всего Союза.

"Горячая линия" между Сийярто и лавровым предоставила рф стратегическую информацию по критическим вопросам ЕС - в СМИ слили аудио переговоров31.03.26, 11:00 • 6309 просмотров

"Эти разоблачения свидетельствуют о тревожной возможности того, что правительство государства-члена может координировать свои действия с Россией, фактически работая против безопасности и интересов ЕС и его граждан", – заявила Пиньо.

Она подчеркнула, что в такой ситуации соответствующее государство должно срочно предоставить объяснения.

"Это чрезвычайно серьезно, и правительство этой страны должно как можно скорее объяснить свои действия", – добавила пресс-секретарь.

В Еврокомиссии также сообщили, что этот вопрос будет вынесен на уровень лидеров Европейского Союза для дальнейшего обсуждения.

Венгрия предала ЕС, раскрыв России информацию о переговорах по санкциям - глава МИД Франции09.04.26, 18:04 • 1288 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дипломатка
Лавров Сергей Викторович
Европейская комиссия
Европейский Союз
Венгрия
Украина