В ЕС обеспокоены возможными контактами Будапешта с москвой – требуют объяснений

В Европейском Союзе выразили обеспокоенность информацией о возможной координации действий венгерских властей с россией по блокированию евроинтеграции Украины. Об этом во время брифинга Еврокомиссии заявила пресс-секретарь по вопросам внешней политики Паула Пиньо, передает УНН.

Речь идет об обнародованных записях разговоров между министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и главой МИД рф сергеем лавровым. По данным журналистских расследований, венгерская сторона могла согласовывать с москвой свои действия в отношении Украины.

В Еврокомиссии подчеркнули, что такие сообщения вызывают серьезную обеспокоенность на уровне всего Союза.

"Эти разоблачения свидетельствуют о тревожной возможности того, что правительство государства-члена может координировать свои действия с Россией, фактически работая против безопасности и интересов ЕС и его граждан", – заявила Пиньо.

Она подчеркнула, что в такой ситуации соответствующее государство должно срочно предоставить объяснения.

"Это чрезвычайно серьезно, и правительство этой страны должно как можно скорее объяснить свои действия", – добавила пресс-секретарь.

В Еврокомиссии также сообщили, что этот вопрос будет вынесен на уровень лидеров Европейского Союза для дальнейшего обсуждения.

