В ЕС не хотят пока говорить о расширении из-за приближения европейских выборов - Politico

ЕС неохотно говорит о вступлении новых стран на фоне протестов фермеров и приближения европейских выборов, пишет Politico со ссылкой на свои источники, передает УНН.

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Фермеры заявляют, что они застряли в проигрышной борьбе с дешевым импортом из-за пределов блока, многие из которых поступают из Украины. Они также говорят, что их раздражают более высокие, чем обычно, цены на топливо, а также экологические нормы Брюсселя. Поэтому пока, как пишет Politico, европейские лидеры идут на уступки, чтобы не разгневать фермеров еще больше.

Также европейские лидеры сводят разговоры о расширении к минимуму на фоне того, что выборов в ЕС остается всего три месяца.

По словам некоторых чиновников ЕС, лучше держать в секрете работу, проводимую для подготовки к возможной интеграции Украины, Молдовы и ряда западнобалканских стран. Особенно о том, какие последствия это будет иметь для фермеров.

"Давайте будем честными: никто не хочет говорить об этом (расширение -ред.) до европейских выборов", - сказал один из чиновников ЕС.

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"Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров - это не то, что вы хотели бы включить в свои предвыборные лозунги - или использовать как предвыборный боеприпас для ультраправых", - добавил чиновник, имея в виду выборы в Европейский парламент в июне.

Как пишет издание, Украина, став членом ЕС, будет иметь один из самых низких ВВП. Это создаст огромную нагрузку на политику сплоченности блока - финансирование, которое перетекает из более богатых регионов в более бедные. Согласно внутренней записке Совета ЕС, подготовленной осенью прошлого года, интеграция Украины в блок может означать поступление в страну около 186 миллиардов евро в течение семи лет.

Будущее расширение будет означать, что всем нынешним странам ЕС "придется платить больше, а получать меньше", - недвусмысленно говорится в документе. Блок решил, что подготовка к возможной интеграции Украины, Молдовы, Грузии и шести западнобалканских стран должна вестись внутри страны, а не на глазах у общественности.

Как пишет издание, европейские лидеры на саммите на этой неделе практически не коснутся своего внутреннего домашнего задания по расширению. Лидеры ЕС собираются просто "подвести итоги" того, что необходимо сделать.

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Европейская комиссия должна была опубликовать документ о внутренней реформе ЕС, предшествующей расширению, в конце февраля. Этого не произошло, и проект был сильно смягчен, сообщили три других чиновника ЕС.

Несколько стран попросили Еврокомиссию уделить меньше внимания финансовым последствиям и будущим институциональным реформам, добавил один из дипломатов ЕС.

Как отмечается, документ будет опубликован в среду - на следующий день после того, как его должны были обсудить министры по европейским делам.

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