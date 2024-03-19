В ЕС не хотят пока говорить о расширении из-за приближения европейских выборов - Politico

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ЕС неохотно обсуждает вопрос расширения и вступления новых стран, таких как Украина и Молдова, на фоне протестов фермеров и предстоящих выборов.
Топ-чиновникам "Киевавтодормоста" сообщили о подозрении за переплату 3,5 млн грн
Главу и главного инженера "Киевавтодормоста" подозревают в служебной халатности, которая привела к убыткам на сумму более 3,5 млн грн из-за использования несанкционированных материалов и работ при выполнении контрактов на ремонт мостов и развязок.
На оккупированных территориях россияне похищают гражданских и заставляют их сниматься в пропагандистских сюжетах - Федоров
россияне на оккупированных украинских территориях похищают гражданских лиц, пытают их, чтобы заставить признаться в преступлениях, и снимают с ними пропагандистские видеоролики, сообщил глава Запорожской областной военной администрации.
Цены на нефть падают из-за ожидаемого увеличения поставок из россии
Цены на нефть упали из-за ожидаемого увеличения поставок из России, медленного роста спроса на авиационное топливо и осторожной торговли накануне решения ФРС по процентной ставке.
В Одесской области ночью сбили два вражеских разведывательных беспилотника
Два вражеских разведывательных беспилотника были сбиты силами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Одесской области в ночь с 18 на 19 марта.
Обманули латвийцев на три млн грн: на Днепропетровщине будут судить 11 сотрудников мошеннических "саІІ-центров"
В Днепропетровской области будут судить 11 членов преступной организации, которые через мошеннические колл-центры обманули граждан Латвии на 70 000 евро.
Молдова высылает российского дипломата из-за организации выборов президента рф в непризнанном Приднестровье
Молдова объявила сотрудника посольства россии персоной нон грата из-за организации президентских выборов в непризнанном Приднестровье.
Грант Шаппс отменил поездку в Одессу из-за угрозы российского обстрела
Грант Шаппс отменил поездку в Одессу по соображениям безопасности после того, как самолет, перевозивший его из Польши в Англию, заглушил сигнал GPS во время полета над калининградской областью рф.
В Херсонской области на оставленной врагом взрывчатке насмерть подорвался пастух
Пастух погиб, когда взрывчатка, оставленная российскими войсками, сдетонировала возле села Молодецкое в Херсонской области.
Призывал молиться за Украину: в беларуси арестовали священника
Пастора в беларуси арестовали на 15 суток за призыв молиться за Украину во время проповеди в церкви. На суде он не признал себя виновным и заявил, что высказывание было вырвано из контекста и использовано в качестве примера для объяснения во время проповеди.