ЕС подготовил закон о доходах от замороженных активов рф для Украины, поступать могут начать уже в июле - Bloomberg

Европейский Союз подготовил законодательство, согласно которому Украина начнет получать доходы от замороженных российских активов "уже в июле", сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Предложения, которые требуют поддержки всех государств-членов, предусматривают введение налога на непредвиденную прибыль, полученную от обездвиженных резервов, с целью использования примерно 3 миллиардов евро в год для финансирования поставок оружия в Украину и стимулирования оборонной промышленности страны", - пишет издание со ссылкой на проекты документов, с которыми ознакомилось.

"Согласно предложению ЕС, доля доходов, полученных с 15 февраля, которая еще не определена, будет передаваться ЕС дважды в год до тех пор, пока санкции не будут сняты. Сначала средства будут направлены в Европейский фонд мира (механизм блока по возмещению стоимости оружия, поставленного Украине), а также в фонд бюджета ЕС для Украины", - пишет издание.

Часть прибыли, как предполагается, останется у центральных депозитариев ценных бумаг, обладающих резервами для покрытия расходов на управление активами и борьбы с любыми рисками, включая потенциальные ответные меры со стороны россии. Соответствующие расходы и корпоративный налог также будут вычитаться из доходов до их передачи. По некоторым оценкам, сумма составит около 3 миллиардов евро чистой прибыли в год.

Подавляющее большинство средств было заморожено через бельгийскую расчетную палату Euroclear, где в прошлом году они принесли около 4,4 миллиардов евро прибыли.

Прибыль, полученная в прошлом, будет временно удерживаться, а затем будет переведена в ЕС не ранее, чем через пять лет, говорится в проекте предложений.

В случае материализации рисков "неожиданные и чрезвычайные прибыли, полученные центральным депозитарием ценных бумаг до 15 февраля 2024 года, должны быть использованы в первую очередь для покрытия соответствующих расходов", говорится в одном из документов. "Должны быть установлены условия для перевода Союзу сумм, временно удержанных, когда в них больше нет необходимости", - отмечается в проекте.

Эти предложения будут обсуждаться лидерами ЕС на встрече в Брюсселе позже на этой неделе, указывает издание.

Также отмечается, что ЕС ранее просил центральные депозитарии ценных бумаг, которые владеют замороженными резервами и активами на сумму более 1 миллиона евро, откладывать полученную прибыль, устанавливать отдельные процедуры бухгалтерского учета, а также им запрещалось использовать неожиданные и чрезвычайные прибыли, которые они получили. Этим учреждениям будет предложено предоставлять ЕС регулярные отчеты в рамках предложений блока, пишет издание.

Дополнение

Около 260 миллиардов евро активов российского центрального банка, в основном в форме ценных бумаг и денежных средств, было обездвижено странами "Группы семи", ЕС и Австралией, причем более двух третей из них заблокировано в ЕС.

Администрация Байдена, как указано, подталкивает союзников G7 к немедленной конфискации замороженных активов и хочет увидеть прогресс до саммита лидеров в июне. Но несколько европейских стран, включая Германию и Францию, а также Европейский центральный банк неохотно относятся к этому.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил журналистам после встречи со своими коллегами из ЕС в Брюсселе в понедельник, что они приняли "политическое решение, хотя и не юридическое", чтобы использовать непредвиденную прибыль.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС, заявил журналистам: "Я не могу сказать, что было единодушие, но был сильный консенсус для принятия этого решения". Он добавил, что некоторые государства-члены хотят получить более подробную информацию.

Однако некоторые государства-члены неохотно поддерживают использование этих средств для предоставления Украине военной поддержки, и этот раскол рискует задержать прогресс, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Министры ЕС поддержали идею направить доходы от замороженных российских активов на помощь Украине - Боррель