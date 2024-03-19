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ЕС подготовил закон о доходах от замороженных активов рф для Украины, поступать могут начать уже в июле - Bloomberg
Европейский Союз подготовил законодательство, которое позволит Украине с июля получать доходы от замороженных российских активов, которые оцениваются примерно в 3 миллиарда евро в год, для финансирования поставок вооружений и поддержки украинской оборонной промышленности.
Пытался выявить места базирования ПВО: на Николаевщине задержали информатора разведки рф
Бывший сотрудник местного оборонного завода в Николаевской области был задержан за попытку раскрыть расположение украинских систем противовоздушной обороны для российской разведки.
В январе Украина импортировала почти столько же дронов, как и телефонов
В январе Украина импортировала беспилотников на сумму $99 млн, что составляет 2% от общего объема импорта, почти столько же, сколько было импортировано телефонов на сумму $114 млн, что составляет 2,2% от общего объема импорта.
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает активы банка, который находится в процессе ликвидации, по значительно заниженным ценам, нарушая принцип продажи.
Армия рф утром сбросила авиабомбы на Казачью Лопань в Харьковской области: повредили инфраструктуру
Российские оккупанты около 9 утра нанесли авиаудары по Казачьей Лопани, повредив частные дома, объекты гражданской инфраструктуры и линии электропередач.
В США обеспокоены планами Нетаньяху осуществить наступление в Рафахе
США предостерегают Израиль от масштабного наземного вторжения в Рафах в Газе, ссылаясь на беспокойство по поводу ухудшения гуманитарного кризиса и дальнейшей международной изоляции Израиля.
На Запорожском направлении воины ССО сожгли 10 единиц тяжелой и автотехники врага
На Запорожском направлении Силы специальных операций уничтожили 10 единиц тяжелой и автомобильной техники противника, в частности самоходные пушки, гаубицы, бронетранспортер и грузовики.
Оккупанты за сутки 8 раз обстреляли жилые массивы Донетчины: били из авиации и артиллерии, ударяли КАБами
Российские войска обстреляли 5 населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего 1 человек погиб и 5 получили ранения.
Партизаны узнали, сколько крылатых ракет X-32 планирует изготовить рф на одном из своих заводов
россия планирует изготовить 224 крылатые ракеты Х-32 на Дубненском машиностроительном заводе в 2024 году.
Ситуация на юге остается достаточно напряженной, враг проводит штурмовые действия на левом берегу Херсонской и в Запорожской областях - Гуменюк
Российские войска продолжают обстрелы и штурмовые действия на юге Украины.