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В ЕС изъяли активы на 1 млн евро по делу об отмывании денег через золотые слитки - Евроюст

Киев • УНН

 • 2814 просмотра

Правоохранители Франции и Италии изъяли активы на 1 млн евро по делу о международной сети, которая отмывала средства от наркоторговли через золотые слитки. За 10 месяцев злоумышленники отмыли как минимум 18 млн евро.

В ЕС изъяли активы на 1 млн евро по делу об отмывании денег через золотые слитки - Евроюст

Правоохранительные органы Франции и Италии при координации Евроюста и при поддержке Европола изъяли активы на сумму 1 миллион евро в рамках расследования дела о международной преступной сети, которая отмывала средства от наркоторговли через золотые слитки. Расследование проводилось совместно с правоохранительными органами частично признанного Косова, сообщает УНН со ссылкой на Евроюст.

Детали

По данным следствия, международная преступная сеть создала сложную схему отмывания денег. Незаконные доходы, полученные от наркоторговли во Франции, собирались в одном из домов в Италии и превращались в золотые слитки. Это позволяло скрыть незаконное происхождение средств и легко транспортировать их в другие страны, в частности в Косово, Турцию и Марокко

- говорится в сообщении Евроюста.

Всего в течение 10 месяцев злоумышленники "отмыли" как минимум 18 млн евро.

В настоящее время в Италии продолжается расследование в отношении супружеской пары, организовавшей эту операцию по отмыванию денег. Они были арестованы в сентябре 2025 года во Франции - тогда правоохранители обнаружили более 50 килограммов золотых слитков, спрятанных в тайном отсеке автомобиля.

После анализа изъятых материалов и дополнительной информации, полученной от органов власти Косова, были обнаружены дополнительные банковские счета, бизнес-интересы, недвижимость и дорогие автомобили. Все это принадлежало косовской супружеской паре, проживавшей в Италии.

Напомним

Бывшему высокопоставленному сотруднику Центрального разведывательного управления США Дэвиду Рашу предъявлено обвинение в присвоении государственных средств. Это произошло после того, как в его доме обнаружили около 300 золотых слитков стоимостью более 40 млн долларов.

Евгений Устименко

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