В ЕС дали инструкции по предоставлению временной защиты беженцам из Украины

Детали

Так, основные элементы руководящих принципов для государств-членов ЕС включают в себя:



Разъяснение относительно того, кто имеет право на временную защиту, включая, например, лиц, которые воспользовались международной защитой или эквивалентной национальной защитой в Украине до 24 февраля и которые были перемещены из Украины 24 февраля или после этой даты, а также членов их семей.



Определение "адекватной защиты" в соответствии с национальным законодательством, которое является возможной альтернативой временной защите, которая может быть предложена государствами-членами и не должна быть идентичной, но должна уважать Хартию основных прав Европейского союза и дух Директивы о временной защите.



Определение типа доказательств, необходимых для получения временной защиты или надлежащей защиты в соответствии с национальным законодательством.



В отношении детей, руководство имеет специальную главу. Так, в частности, дети и подростки без сопровождения должны немедленно получить назначенного законного опекуна или соответствующего представителя. Отмечается что все дети, спасающиеся от войны, независимо от их статуса, должны иметь полную защиту и быстрый доступ к своим конкретным правам (включая образование, здравоохранение, психосоциальную помощь).

Руководящие разъясняют порядок реализации специальных прав беженцев, например: вид на жительство должен служить документом для подтверждения чьего-либо статуса в других органах власти, таких как бюро и службы по трудоустройству, школы, больницы. В случаях, когда вид на жительство все еще находится на рассмотрении, государства-члены должны облегчить открытие банковских счетов и доступ к соответствующим услугам на основании документа, удостоверяющего личность, или подтверждения вступления в ЕС после 24 февраля 2022 года.

Руководство также подтверждает права на свободное передвижение как до, так и после выдачи вида на жительство. Так, граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, имеют право свободно перемещаться по Шенгенской зоне после въезда на территорию на 90-дневный срок в рамках 180 дней.

Напомним

Как писал УНН, в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину, министр иммиграции, беженцев и гражданства Шон Фрейзер объявил о запуске канадско-украинского разрешения на экстренные поездки.