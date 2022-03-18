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В ЄС дали інструкції щодо надання тимчасового захисту біженцям з України

В ЄС дали інструкції щодо надання тимчасового захисту біженцям з України

Київ • УНН

 • 119102 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. З початку російського вторгнення в Україну з країни втекло понад 3 мільйони людей. Щоб відреагувати на цю безпрецедентну ситуацію, ЄС погодився активувати Директиву про тимчасовий захист, щоб допомогти людям з України. Сьогодні Єврокомісія представила керівництво, яке допоможе прибулим отримати захист, а державам-членам ЄС - брати на себе нові обов'язки, пише УНН.

Деталі

Так, основні елементи керівних принципів для держав-членів ЄС включають в себе:

  • Роз'яснення щодо того, хто має право на тимчасовий захист, включаючи, наприклад, осіб, які скористалися міжнародним захистом або еквівалентом національного захисту в Україні до 24 лютого і які були переміщені з України 24 лютого або після цієї дати, а також членів їх сімей.
  • Визначення "адекватного захисту" відповідно до національного законодавства, яке є можливою альтернативою тимчасовому захисту, яка може бути запропонована державами-членами і не повинна бути ідентичною, але повинна поважати Хартію основних прав Європейського Союзу і дух Директиви про тимчасовий захист.
  • Визначення типу доказів, необхідних для отримання тимчасового захисту або належного захисту відповідно до національного законодавства.

Щодо дітей, керівництво має спеціальну главу. Так, зокрема, діти і підлітки без супроводу повинні негайно отримати призначеного законного опікуна або відповідного представника. Відзначається що всі діти, які рятуються від війни, незалежно від їх статусу, повинні мати повний захист і швидкий доступ до своїх конкретних прав (включаючи освіту, охорону здоров'я, психосоціальну допомогу).

Керівництво роз'яснює порядок реалізації спеціальних прав біженців, наприклад: вид на проживання повинен служити документом для підтвердження чийогось статусу в інших органах влади, таких як бюро і служби з працевлаштування, школи, лікарні. У випадках, коли дозвіл на проживання все ще знаходиться на розгляді, держави-члени повинні полегшити відкриття банківських рахунків і доступ до відповідних послуг на підставі документа, що посвідчує особу, або підтвердження вступу в ЄС після 24 лютого 2022 року.

Керівництво також підтверджує права на вільне пересування як до, так і після видачі посвідки на проживання. Так, громадяни України, які мають біометричні паспорти, мають право вільно переміщатися по шенгенській зоні після в'їзду на територію на 90-денний термін в рамках 180 днів.

Нагадаємо

Як писав УНН, у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, міністр імміграції, біженців та громадянства Шон Фрейзер оголосив про запуск канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки.

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