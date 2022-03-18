Канада предоставляет временное проживание для тех, кто спасается от войны в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину, министр иммиграции, беженцев и гражданства Шон Фрейзер объявил о запуске канадско-украинского разрешения на экстренные поездки.
Детали
Канада объявила о CUAET - ускоренном пути временного проживания для украинцев, ищущих безопасного убежища в Канаде, пока идет война в стране.
С CUAET украинцы и ближайшие члены их семей любой национальности могут находиться в Канаде как временные резиденты до 3 лет.
Заявители, находящиеся за границей, должны подать онлайн-заявку на визу в Канаду и предоставить свои биометрические данные.
Нуждающимся предлагается подавать заявку на 3-летний открытое разрешение на работу одновременно с подачей заявки на визу. Это разрешение позволит им работать в Канаде.
В соответствии с этой специальной программой, многие обычные требования, связанные с обычной визой или разрешением на работу, были отменены.
Ученики начальной и старшей школы могут зарегистрироваться и начать посещать школу сразу после приезда в Канаду, а любой, кто желает учиться на высшем уровне, может подать заявку на получение разрешения на обучение один раз на канадской земле.
Украинские работники, студенты и гости, и члены их семей, которые уже находятся в Канаде, также выиграют от этих мер.
Они могут подать заявку на продление своего статуса посетителя или разрешение на работу на 3 года, подать заявку на получение нового разрешения на работу или учебу, или продлить существующее разрешение. IRCC откажется от всех сборов за подачу заявки на разрешение на работу или учебу.
Чтобы облегчить нагрузку на заявителей, IRCC отказывается от всех сборов за заявки на эти программы.
Напомним
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