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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Канада надає тимчасове проживання для тих, хто рятується від війни в Україні

Канада надає тимчасове проживання для тих, хто рятується від війни в Україні

Київ • УНН

 • 659458 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. У відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну, міністр імміграції, біженців та громадянства Шон Фрейзер оголосив про запуск Канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки.

Деталі

Канада оголосила про CUAET - прискорений шлях тимчасового проживання для українців, які шукають безпечного притулку в Канаді, поки триває війна в країні.

З CUAET українці та найближчі члени їх сімей будь-якої національності можуть перебувати в Канаді як тимчасові резиденти до 3 років.

Заявники, які перебувають за кордоном, повинні подати онлайн-заявку на візу в Канаду та надати свої біометричні дані.
Нужденним пропонується подавати заявку на 3-річний відкритий дозвіл на роботу одночасно з подачею заявки на візу. Цей дозвіл дозволить їм працювати в Канаді.

Відповідно до цієї спеціальної програми, багато звичайних вимог, пов’язаних із звичайною візою або дозволом на роботу, були скасовані.

Учні початкової та старшої школи можуть зареєструватися та почати відвідувати школу відразу після прибуття до Канади, а будь-хто, хто бажає навчатися на вищому рівні, може подати заявку на отримання дозволу на навчання один раз на канадській землі.

Українські працівники, студенти та гості та члени їхніх сімей, які вже перебувають у Канаді, також виграють від цих заходів.
Вони можуть подати заявку на продовження свого статусу відвідувача або дозволу на роботу на 3 роки, подати заявку на отримання нового дозволу на роботу чи навчання, або продовжити свій існуючий дозвіл. IRCC відмовиться від усіх зборів за подання заявки на дозвіл на роботу або навчання.

Щоб полегшити навантаження на заявників, IRCC відмовляється від усіх зборів за заявки на ці програми.

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Українські Національні Новини

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