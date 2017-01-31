В.Ельченко обсудил с главой Генассамблеи ООН ситуацию в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обсудил с Главой Генассамблеи ООН Питером Томсоном ситуацию в Авдеевке, передает УНН со ссылкой на сообщение представительства Украины в ООН.
"В.Ельченко встретился с Главой Генассамблеи ООН П.Томсоном. Обсудили ситуацию в Авдеевке, наше председательство в СБ ООН", - говорится в сообщении.
В.Ельченко встретился с Главой Генассамблеи ООН П.Томсоном. Обсудили ситуацию в Авдеевке, наше председательство в СБ ООН. pic.twitter.com/NBxUkdXzg1- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 31 января 2017 г.
Напомним, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Организация Объединенных Наций (ООН) призвала немедленно прекратить все боевые действия на востоке Украины.
Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН обсудит обострение ситуации на Донбассе в закрытом режиме.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил немедленно вынести вопрос обострения ситуации на востоке страны на рассмотрение Совета Безопасности ООН.
Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что Украина будет инициировать срочные дебаты в Совете безопасности ООН по ситуации.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена, и возникла угроза гуманитарной катастрофы.