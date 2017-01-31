В.Єльченко обговорив із головою Генасамблеї ООН ситуацію в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко обговорив із Головою Генасамблеi ООН Пітером Томсоном ситуацію в Авдіївці, передає УНН із посиланням на повідомлення представництва України в ООН.
"В.Єльченко зустрiвся з Головою Генасамблеi ООН П.Томсоном. Обговорили ситуацiю в Авдiiвцi, наше головування в РБ ООН", - йдеться у повідомленні.
В.Ельченко зустрiвся з Головою Генасамблеi ООН П.Томсоном. Обговорили ситуацiю в Авдiiвцi, наше головування в РБ ООН. pic.twitter.com/NBxUkdXzg1— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 31 января 2017 г.
Нагадаємо, представник генсека ООН Стефан Дюжаррік повдіомив, що Організація Об'єднаних Націй (ООН) закликала негайно припинити всі бойові дії на сході України.
Раніше повідомлялося, що Рада безпеки ООН обговорить загострення ситуації на Україні в закритому режимі.
Президент України Петро Порошенко заявив, що доручив негайно винести питання загострення ситуації на сході країни на розгляд Ради Безпеки ООН.
Раніше голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв повідомив, що Україна буде ініціювати термінові дебати в Раді безпеки ООН щодо ситуації.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована, тож виникла загроза гуманітарної катастрофи.