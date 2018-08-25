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В "Единой России" посмеялись из-за логотипов партии на упаковках с кокаином

Киев • УНН

 • 8602 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В партии "Единая Россия" посмеялись над тем, что логотип партии попал на упаковку с наркотиками, что были найдены в Бельгии. Об этом в Facebook заявил заместитель Секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко, передает УНН.

В "Единой России" посмеялись из-за логотипов партии на упаковках с кокаином

“Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии „Единая Россия“ и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию. А может быть, и просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае, день задался, было, над чем посмеяться”, — заявил Ревенко.

Напомним, полиция перехватила три контейнера с 2 тоннами кокаина, упакованного в 1903 брикета весом около 1 килограмма каждый в порту бельгийского города Гент. Брикеты с наркотиком были маркированы логотипом российской политической партии “Единая Россия”.

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