В "Єдиній Росії" посміялися з логотипів партії на упаковках з кокаїном
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У партії "Єдина Росія" посміялися над тим, що логотип партії потрапив на упаковку з наркотиками, що були знайдені в Бельгії. Про це в Facebook заявив заступник Секретаря Генради партії Євген Ревенко, передає УНН.
"Тепер і латиноамериканські наркобарони почули про існування партії "Єдина Росія" і навіть вирішили використати частину нашого логотипу для маскування чергової партії кокаїну на цей раз з Бразилії до Бельгії. А може бути, і просто сподобався триколор з нашим ведмедем. У будь-якому випадку, день задався, було, над чим посміятися", - заявив Ревенко.
Нагадаємо, поліція перехопила три контейнери з 2 тоннами кокаїну, упакованого в 1903 брикети вагою близько 1 кілограма кожен в порту бельгійського міста Гент. Брикети з наркотиком були марковані логотипом російської політичної партії "Єдина Росія".