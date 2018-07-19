В "Единой России" обсудят варианты относительно Поклонской из-за ее голоса против пенсионной реформы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Решение депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской проголосовать против законопроекта о пенсионной реформе обсудят на президиуме фракции "Единой России". Об этом сообщил журналистам руководитель фракции Сергей Неверов, передает УНН со ссылкой на "Ведомости".
"У нас было принято решение по консолидированному голосованию. Обсудим, какие могут быть варианты по ней в рамках наших полномочий. Она - руководитель комиссии по доходам", - сказал Неверов.
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Напомним, в четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста. "За" проголосовали 328 депутатов, "против" высказались 104. Инициативу поддержала только "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР и КПРФ проголосовали против.
Среди "единороссов" Поклонская единственная высказалась против повышения пенсионного возраста. По ее мнению, пенсионная реформа нужна, но предложенный проект закона нуждается в доработке.
В то же время, российский оппозиционер Алексей Навальный предположил, что Поклонская перепутала кнопки во время голосования.
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Отметим, правительство РФ предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет к 2028 году, а для женщин - до 63 лет к 2034 году.
Во время обсуждения законопроекта у здания Думы противники реформы устроили акцию протеста. Митинг проводят партии КПРФ и "Яблоко". У здания собрались около сотни человек с плакатами против проведения реформы.