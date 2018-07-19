В "Єдиній Росії" обговорять варіанти щодо Поклонської через її голос проти пенсійної реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Рішення депутатки Держдуми РФ Наталії Поклонської проголосувати проти законопроекту про пенсійну реформу обговорять на президії фракції “Єдиної Росії”. Про це повідомив журналістам керівник фракції Сергій Невєров, передає УНН з посиланням на “Ведомости”.
“У нас було прийнято рішення по консолідованому голосуванню. Обговоримо, які можуть бути варіанти по ній в рамках наших повноважень. Вона — керівник комісії по доходах”, — сказав Невєров.
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Нагадаємо, в четвер Держдума прийняла в першому читанні законопроект, що передбачає підвищення пенсійного віку. “За” проголосували 328 депутатів, “проти” висловилися 104. Ініціативу підтримала тільки “Єдина Росія”, “Справедлива Росія”, ЛДПР і КПРФ проголосували проти.
Серед “єдиноросів” Поклонська єдина висловилася проти підвищення пенсійного віку. На її думку, пенсійна реформа потрібна, але запропонований проект закону потребує доопрацювання.
Водночас, російський опозиціонер Олексій Навальний припустив, що Поклонська переплутала кнопки під час голосування.
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Зазначимо, уряд РФ пропонує підвищити пенсійний вік для чоловіків до 65 років до 2028 р для жінок — до 63 років до 2034 р.
Під час обговорення законопроекту біля будівлі Думи противники реформи влаштували акцію протесту. Мітинг проводять партії КПРФ і “Яблуко”. Біля будівлі зібралися близько сотні людей з плакатами проти проведення реформи.