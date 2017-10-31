В Японии у мужчины в квартире обнаружили остатки девяти тел

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38012 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101556 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154907 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115772 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116136 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112332 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104132 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107025 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103527 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153200 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Японии у мужчины в квартире обнаружили остатки девяти тел

В Японии у мужчины в квартире обнаружили остатки девяти тел

Киев  •  УНН

 • 9537 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Японии арестовали мужчину после того, как в его квартире обнаружили остатки девяти тел и две отрубленные головы, сообщает издание The Guardian, передает УНН.

Полиция обнаружила "ужасную" квартиру в городе недалеко от Токио, после расследования исчезновения 23-летней женщины, пропавшей в начале этого месяца. Женщину видели на камерах наблюдения, как она гуляла с мужчиной.

В доме было обнаружено несколько кулеров, каждая из которых содержала части тела. 

Отмечается, что 27-летнего мужчину в квартире которого нашли тела, арестовали. 

Сообщается, что расследование продолжается.

Как сообщал УНН, в Ливии задержали подозреваемого в организации атаки на представительство США в 2012 году, в результате которого погиб американский посол.

 

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