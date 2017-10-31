В Японии у мужчины в квартире обнаружили остатки девяти тел
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Японии арестовали мужчину после того, как в его квартире обнаружили остатки девяти тел и две отрубленные головы, сообщает издание The Guardian, передает УНН.
Полиция обнаружила "ужасную" квартиру в городе недалеко от Токио, после расследования исчезновения 23-летней женщины, пропавшей в начале этого месяца. Женщину видели на камерах наблюдения, как она гуляла с мужчиной.
В доме было обнаружено несколько кулеров, каждая из которых содержала части тела.
Отмечается, что 27-летнего мужчину в квартире которого нашли тела, арестовали.
Сообщается, что расследование продолжается.
Как сообщал УНН, в Ливии задержали подозреваемого в организации атаки на представительство США в 2012 году, в результате которого погиб американский посол.