В Японии у мужчины в квартире обнаружили остатки девяти тел

Полиция обнаружила "ужасную" квартиру в городе недалеко от Токио, после расследования исчезновения 23-летней женщины, пропавшей в начале этого месяца. Женщину видели на камерах наблюдения, как она гуляла с мужчиной.

В доме было обнаружено несколько кулеров, каждая из которых содержала части тела.

Отмечается, что 27-летнего мужчину в квартире которого нашли тела, арестовали.

Сообщается, что расследование продолжается.

Как сообщал УНН, в Ливии задержали подозреваемого в организации атаки на представительство США в 2012 году, в результате которого погиб американский посол.