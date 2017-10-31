В Японії у чоловіка в квартирі виявили рештки дев'яти тіл
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Японії заарештували чоловіка після того, як в його квартирі виявили рештки дев'яти тіл і дві відрубані голови, повідомляє видання The Guardian, передає УНН.
Поліція виявила "жахливу" квартиру в місті недалеко від Токіо, після розслідування зникнення 23-річної жінки, яка зникла на початку цього місяця. Жінку бачили на камерах спостереження, як вона гуляла з чоловіком.
У будинку було виявлено кілька кулерів, кожен з яких містив частини тіла.
Відзначається, що 27-річного чоловіка в квартирі якого знайшли тіла, заарештували.
Повідомляється, що розслідування триває.
Як повідомляв УНН, в Лівії затримали підозрюваного в організації атаки на представництво США в 2012 році, в результаті якого загинув американський посол.