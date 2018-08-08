В Японии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа УНН. В среду, 8 августа, в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 31 км на запад от поселка Намиэ. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,5 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, число погибших в результате землетрясения, произошедшего в воскресенье на индонезийском туристическом острове Ломбок, возросло до 131 человека.
Чрезвычайное положение было объявлено на Ломбоке до 11 августа.
Ранее индонезийское агентство по метеорологии, климатологии и геофизике сообщило, что после землетрясения в воскресенье было зарегистрировано более 120 подземных толчков.