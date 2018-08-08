В Японии произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 31 км на запад от поселка Намиэ. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,5 км.



Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, число погибших в результате землетрясения, произошедшего в воскресенье на индонезийском туристическом острове Ломбок, возросло до 131 человека.

Чрезвычайное положение было объявлено на Ломбоке до 11 августа.



Ранее индонезийское агентство по метеорологии, климатологии и геофизике сообщило, что после землетрясения в воскресенье было зарегистрировано более 120 подземных толчков.