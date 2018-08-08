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В Японії стався потужний землетрус

В Японії стався потужний землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня УНН. У середу, 8 серпня, в Японії стався землетрус магнітудою 4,7. Про це повідомляє УНН з посиланням на Геологічну службу США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 31 км на захід від селища Наміе. Осередок землетрусу залягав на глибині 14,5 км.

Інформації про постраждалих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, число загиблих в результаті землетрусу, що стався в неділю на індонезійському туристичному острові Ломбок, зросла до 131 людини.

Надзвичайний стан було оголошено на Ломбоку до 11 серпня.

Раніше індонезійське агентство з метеорології, кліматології і геофізики повідомило, що після землетрусу в неділю було зареєстровано понад 120 підземних поштовхів.

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