В Японии маленький слизняк обесточил железные дороги

По данным железной дороги, отключение электричества, в результате которого были остановлены десятки японских поездов и задержаны 12 тыся пассажиров, случилось из-за слизня. Небольшой слизняк пробрался в блок электропитания, установленный возле путей. В результате произошло короткое замыкание.

"Сначала мы думали, что это ошибка, но оказалось, что это действительно мертвый слизняк", - сообщили в компании.

В результате сбоев были отменены 26 поездов, что невиданно для Японии, которая славится четкой работой железных дорог. В железных дорогах сообщили, что данный случай уникальный, ведь, как правило, инциденты с животными заключаются в столкновениях поездов с оленями.

В управлении железных дорого сообщили, что провели проверку всех подобных устройств электропитания во избежание подобных инцидентов в будущем.

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