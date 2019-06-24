Поезд сошел с рельсов на мосту в Бангладеш, пятеро погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. По меньшей мере пять человек погибли и более 100 пострадали после того, как пассажирский поезд сошел с рельсов на мосту в области Маулвибазар в Бангалдеш. Об этом сообщает The Daily Star, передает УНН.
"По меньшей мере пять человек, в том числе три женщины, погибли и более 100 были ранены, когда пассажирский поезд сошел с рельсов на мосту в Мулвибазаре поздно вечером", - сообщило издание.
Число погибших может возрасти, сообщили в полиции.
Так, один из вагонов поезда Upaban Express, направлявшегося в столицу из Силхета, упал в канал, а два других упали недалеко от берегов канала. Несколько других вагонов также сошли с рельсов.
Пять тел были извлечены из канала, сообщили в пожарной службе.
Авария произошла около 23:50 по местному времени накануне.
Напомним, в США сошел с рельсов поезд с опасными веществами и гранатами.