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Поезд сошел с рельсов на мосту в Бангладеш, пятеро погибших

Киев • УНН

 • 8439 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. По меньшей мере пять человек погибли и более 100 пострадали после того, как пассажирский поезд сошел с рельсов на мосту в области Маулвибазар в Бангалдеш. Об этом сообщает The Daily Star, передает УНН.

Поезд сошел с рельсов на мосту в Бангладеш, пятеро погибших

"По меньшей мере пять человек, в том числе три женщины, погибли и более 100 были ранены, когда пассажирский поезд сошел с рельсов на мосту в Мулвибазаре поздно вечером", - сообщило издание.

Число погибших может возрасти, сообщили в полиции.

Так, один из вагонов поезда Upaban Express, направлявшегося в столицу из Силхета, упал в канал, а два других упали недалеко от берегов канала. Несколько других вагонов также сошли с рельсов. 

Пять тел были извлечены из канала, сообщили в пожарной службе.

Авария произошла около 23:50 по местному времени накануне.

Напомним, в США сошел с рельсов поезд с опасными веществами и гранатами.

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