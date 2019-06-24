Поїзд зійшов з рейок на мосту в Бангладеш, п'ятеро загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Щонайменше п'ятеро людей загинули і понад 100 постраждали після того, як пасажирський поїзд зійшов з рейок на мосту в області Маулвібазар в Бангалдеш. Про це повідомляє The Daily Star, передає УНН.
"Щонайменше п'ять осіб, в тому числі три жінки, загинули і понад 100 були поранені, коли пасажирський поїзд зійшов з рейок на мосту в Мулвібазарі пізно ввечері", - повідомило видання.
Кількість загиблих може зрости, повідомили в поліції.
Так, один з вагонів поїзда Upaban Express, що прямував до столиці з Силхету, впав у канал, а два інших впали недалеко від берегів каналу. Кілька інших вагонів також зійшли з рейок.
П'ять тіл було витягнуто з каналу, повідомили у пожежній службі.
Аварія сталася близько 23:50 за місцевим часом напередодні.
Нагадаємо, в США зійшов з рейок поїзд з небезпечними речовинами і гранатами.