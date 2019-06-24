В Японії маленький слимак знеструмив залізницю
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. В Японії управління залізниць поклало відповідальність за інцидент з перебоями в подачі електроенергії, що призвело до масштабної затримки поїздів, на слимака. Про це УНН пише з посиланням на South China Morning Post.
За даними залізниці, відключення електрики, в результаті якого були зупинені десятки японських поїздів і затримались 12 тисяч пасажирів, сталося через слимака. Невеликий слимак пробрався в блок електроживлення, встановлений біля шляхів. В результаті сталося коротке замикання.
"Спочатку ми думали, що це помилка, але виявилося, що це дійсно мертвий слимак", - повідомили в компанії.
В результаті збоїв були скасовані 26 поїздів, що небачено для Японії, яка славиться чіткою роботою залізниць.
У залізницях повідомили, що даний випадок унікальний, адже, як правило, інциденти з тваринами полягають в зіткненнях поїздів з оленями.
В управлінні залізних дорого повідомили, що провели перевірку всіх подібних пристроїв електроживлення щоб уникнути подібних інцидентів в майбутньому.
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