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В Японії маленький слимак знеструмив залізницю

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. В Японії управління залізниць поклало відповідальність за інцидент з перебоями в подачі електроенергії, що призвело до масштабної затримки поїздів, на слимака. Про це УНН пише з посиланням на South China Morning Post.

В Японії маленький слимак знеструмив залізницю

За даними залізниці, відключення електрики, в результаті якого були зупинені десятки японських поїздів і затримались 12 тисяч пасажирів, сталося через слимака. Невеликий слимак пробрався в блок електроживлення, встановлений біля шляхів. В результаті сталося коротке замикання.

"Спочатку ми думали, що це помилка, але виявилося, що це дійсно мертвий слимак", - повідомили в компанії.

В результаті збоїв були скасовані 26 поїздів, що небачено для Японії, яка славиться чіткою роботою залізниць.

У залізницях повідомили, що даний випадок унікальний, адже, як правило, інциденти з тваринами полягають в зіткненнях поїздів з оленями.

В управлінні залізних дорого повідомили, що провели перевірку всіх подібних пристроїв електроживлення щоб уникнути подібних інцидентів в майбутньому.

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