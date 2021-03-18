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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 50792 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 70979 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109672 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145248 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195782 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193545 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279782 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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В Японии мужчина в соцсетях притворялся девушкой, чтобы стать популярным

В Японии мужчина в соцсетях притворялся девушкой, чтобы стать популярным

Киев  •  УНН

 • 80624 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Молодая байкерша из Японии, прославившаяся своими фотографиями с мотоциклом Yamaha в соцсетях, оказалась 50-летним мужчиной по имени Цзунгу. Он превращался в девушку с помощью фильтров в популярном приложении FaceApp. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter Цзунгу.

Детали

Читатели увидели истинное лицо байкера в отражении на одном из снимков — и тут же заподозрили обман. Японские журналисты обратили внимание на эту историю и выследили Цзунгу. Тот не стал отпираться и сразу во всем признался. Выяснилось, что японец выбрал образ “красивой женщины”, потому что считал, что никому не захочется смотреть на “летнего дядю”.

Цзунгу признался, что ему всего лишь хотелось, чтобы как можно больше людей полюбовались на его мотоцикл. Впрочем, далеко не все подписчики расстроились из-за обнаруженного обмана. Многие отметили, что с Цзунгу вышла “милая девушка”, а его мотоциклу и правда можно позавидовать.

サ イ コ ー の お 天 気 最高 の 仲 間 た ち と マ ス ツ ー
NS の チ ャ ン バ ー 落 っ こ っ ち ゃ っ た り ナ ン バ ー つ け て な い バ イ ク!? 押 し て た あ ん ち ゃ ん 助 け た り み ん な と 走 る と 色 々 あ っ て;や っ ぱ 楽 し い よ ね っ (^ ω ^) ま た 行 こ う ね っ (öᴗ <1)
お疲れした(* ’˘’ *) pic.twitter.com/esDJExy4lb

-宗谷の蒼氷(@azusagakuyuki) March 14, 2021

BRIDGESTONE
Sound Highway
ベ ス ト ヒ ッ ト USA = ͟͟͞͞

Star of the Week
遂 に 伝 説 の マ シ ン を 復活 さ せ た レ ジ ェ ン ド ア ー テ ィ ス ト

Madonna feat.3XV9
Crazy for 3XV9 pic.twitter.com/dqSr101TSJ

-宗谷の蒼氷(@azusagakuyuki) February 22, 2021

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