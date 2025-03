В Японії чоловік у соцмережах прикидався дівчиною, аби стати популярним

Деталі

Підписники побачили справжнє обличчя байкера в відображенні на одному зі знімків — і тут же запідозрили обман. Японські журналісти звернули увагу на цю історію і вистежили Цзунгу. Той не став відпиратися і відразу у всьому зізнався. З’ясувалося, що японець вибрав образ “красивої жінки”, тому що вважав, що нікому не захочеться дивитися на “літнього дядька”.

Цзунгу зізнався, що йому всього лише хотілося, щоб якомога більше людей помилувалися на його мотоцикл. Втім, далеко не всі підписники засмутилися через виявлений обман. Багато відзначили, що з Цзунгу вийшла “мила дівчина”, а його мотоциклу і правда можна позаздрити.

サイコーのお天気

最高の仲間たちとマスツー

NSのチャンバー落っこっちゃったりナンバーつけてないバイク!?押してたあんちゃん助けたりみんなと走ると色々あって; やっぱ楽しいよねっ(^ω^) また行こうねっ(öᴗ<๑)

お疲れした(*ˊ ˘ ˋ*) pic.twitter.com/esDJExy4lb

— 宗谷の蒼氷 (@azusagakuyuki) March 14, 2021

BRIDGESTONE

Sound Highway

ベストヒットUSA=͟͟͞͞



Star of the Week

遂に伝説のマシンを復活させた レジェンドアーティスト



Madonna feat.3XV9

Crazy for 3XV9 pic.twitter.com/dqSr101TSJ

— 宗谷の蒼氷 (@azusagakuyuki) February 22, 2021

