В.Янукович: если бы я остался, то война началась бы на всей территории Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что если бы он не уехал из страны, то такая война как на Донбассе началась во всей Украине. Об этом он сказал от время видеодопроса, передает корреспондент УНН.
"Я боялся, что такая война как на Донбассе, она началась бы на всей территории Украины, если бы я остался. Это было бы так", - подчеркнул он.
Напомним, В.Янукович заявил, что не давал указания применять оружие против активистов Майдана.
Как сообщал УНН, экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что сотрудники спецподразделения "Беркут" превысили свои полномочия во время разгона активистов Евромайдана с 30 ноября на 1 декабря 2013 года.