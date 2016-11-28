В.Янукович: если бы я остался, то война началась бы на всей территории Украины

"Я боялся, что такая война как на Донбассе, она началась бы на всей территории Украины, если бы я остался. Это было бы так", - подчеркнул он.

Напомним, В.Янукович заявил, что не давал указания применять оружие против активистов Майдана.

Как сообщал УНН, экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что сотрудники спецподразделения "Беркут" превысили свои полномочия во время разгона активистов Евромайдана с 30 ноября на 1 декабря 2013 года.