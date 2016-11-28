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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Янукович: если бы я остался, то война началась бы на всей территории Украины

Киев • УНН

 • 12453 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что если бы он не уехал из страны, то такая война как на Донбассе началась во всей Украине. Об этом он сказал от время видеодопроса, передает корреспондент УНН.

В.Янукович: если бы я остался, то война началась бы на всей территории Украины

"Я боялся, что такая война как на Донбассе, она началась бы на всей территории Украины, если бы я остался. Это было бы так", - подчеркнул он.

Напомним, В.Янукович заявил, что не давал указания применять оружие против активистов Майдана.

Как сообщал УНН, экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что сотрудники спецподразделения "Беркут" превысили свои полномочия во время разгона активистов Евромайдана с 30 ноября на 1 декабря 2013 года.

Украинские Национальные Новости

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